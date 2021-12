Caso Bento: la coima que recibió Aliaga a días de su secuestro y muerte

El 23 de julio de 2020, Diego Alfredo Aliaga adquirió un departamento ubicado en la calle Espejo de la Ciudad de Mendoza. Faltaban cinco días para que el hombre desapareciera: lo hallarían muerto meses más tarde, enterrado en un campo de Lavalle. Pero en aquel momento él no lo sabía. Y ahí estaba: el fiscal Dante Vega cree que ese inmueble que le cedieron era una forma de pagarle por la excarcelación de un preso, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, a quien Aliaga podía "ayudar" mediante sus vínculos con el juez federal Walter Bento.

Para la fiscalía, esa movida era una coima, una extorsión. Martínez Pinto estaba detenido por contrabando agravado y quería mejorar su situación procesal. Esta mañana, MDZ difundió el contenido de un mensaje de texto que aquel acusado le envió a Aliaga y en el que parecía atajarse ante las presiones de este y del recientemente imputado "Chato" Álvarez. Prometía, además, que iba a "cumplirles":

"Diego querido! El asado va a demorar unos días, pero va a estar. Estoy detrás de la carne. Le acabo de decir a Chato lo mismo. Amén de ello mi vieja le firmó a Chato y no le vamos a fallar. Chato me dice de firmar una hipoteca, pero me parece demasiado, yo les voy a cumplir a todos. Te doy mi palabra y si querés también mi vieja te firma un pagaré. Sólo te pido 20 días más. Si no le pido a mi vieja que les firme la hipoteca. Sin problema. Pero está llegando la carne, sólo me estoy cubriendo con los días. Y decile a Chato que no me presione más por favor. Gracias".

Se cree que ese texto tenía que ver con las negociaciones que Martínez Pinto estaba llevando a cabo para comprar su pase a prisión domiciliaria. Y la idea del fiscal es que el dinero o los bienes que recibían Aliaga o el Chato eran ingresos para la organización que habría liderado el juez Bento.

Una de las últimas imágenes que se tienen de Aliaga, tomada por una cámara de seguridad.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que finalmente se entregó un departamento ubicado en la calle Espejo (Ciudad de Mendoza). La familia de Martínez Pinto -incluida su madre, su hermano y su hermana- firmó la cesión y le otorgó ese bien a Aliaga.

A continuación, una captura del documento: la fiscalía cree que las sumas de dinero que se mencionan son ficticias y estaban destinadas a "ocultar la naturaleza extorsiva" de la operación, puesto que se trataba lisa y llanamente de una cesión para conseguir que el detenido fuera beneficiado con la domiciliaria:

El material aún debe ser peritado, pero las firmas coinciden con las de otros documentos legales.

Diversas fuentes indican que puede haber sido una práctica relativamente común para la asociación ilícita que operaba en Tribunales. De hecho, en una entrevista con este diario, el empresario Sergio Fernández aseguró que a él le hicieron "vender" su casa bajo presión, e incluso aportó este audio, que -según él- refleja cómo Aliaga organizaba las visitas en las que apretaba a la gente que caía bajo su influjo: