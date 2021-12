Habló Sergio Berni sobre el crimen en Miramar: "El policía hizo todo mal"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni habló sobre el crimen de Luciano Olivera (16) ocurrido en Miramar en manos de la Policía. El funcionario sostuvo que el policía "hizo todo mal". Las declaraciones las realizó en el mismo momento en el que la familia del joven se manifiesta pidiendo justicia.

Berni en declaraciones a la prensa dijo "no hay palabras para justificar semejante acto. Hicimos todos los estudios de toxicología y arrojaron resultados negativos. El policía - por Maximiliano González- hizo todo mal, no hay excusas, no estaba en una persecución". De todas maneras agregó que el uniformado que llevaba 4 años en la Fuerza, "disparó sin intención de matar y en ese momento fue detenido por los propios compañeros y se llamó al fiscal. Acá nadie quiere ocultar nada".

Luego, en una especie de autocrítica y tras conocerse el segundo caso de gatillo fácil en 15 días en Buenos Aires, "responsabilizó al entrenamiento que reciben los miembros de la Fuerza. De acuerdo a los dichos de Berni, desde la Policía "estamos fallando en los entrenamientos, eso es grave y hay que modificarlo".

Berni se reunió con los familiares de Luciano y les aseguró que la investigación va a desarrollarse "en un proceso transparente y expeditivo, lo único que se puede hacer a esta altura"-