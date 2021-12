Denuncian que el policía que mató a Luciano en Miramar andaba "drogado y de joda"

Familiares de Luciano Olivera, el adolescente de 16 años que murió baleado esta madrugada por la policía en la ciudad balnearia de Miramar, denunciaron que el efectivo detenido por el caso ya venía hostigando al grupo de amigos de la víctima y era del mismo barrio.



"Él cuando lo chocaron venía solo pero los amigos venían atrás de él y vieron todo. Salía de jugar a la pelota en el 'anfi' de Miramar y se iba a dormir para la casa. No estaba en nada raro, ni venía de nada raro", dijo esta mañana al canal C5N Yésica, una prima de la víctima que además resultó herida con postas de balas de goma en el rostro en incidentes ocurridos más temprano con la Policía.



La prima denunció que el autor del disparo es un policía que solía molestar y hostigar al grupo de que integraba Luciano. "Este pibe ya venía haciéndole cosas a todo el grupo de amigos, los paraba y los ponía contra el patrullero haciéndose el dueño de no sé qué mierda", denunció la joven.





En tanto, otra familiar, Solange, tía de Olivera, agregó que al policía implicado lo conocen, al afirmar: "Se crió con nosotros en el barrio Parque Mar. Se reciben de policías y se creen no sé qué". Y también se refirió al hostigamiento de la Policía con los jóvenes al asegurar: "Los chicos salen el fin de semana y cuentan que los paran, los verduguean y les pegan".



Sobre su sobrino, dijo que tenía "16 años, una vida tranquila, iba al colegio, jugaba a la pelota y era un chico sano". "No tenía problemas con nadie, jamás ha peleado con otro pibe. Era un nene muy bueno, es de no creer", agregó en llanto.



En tanto, un tío contó que le avisaron a las 6 de la mañana que a Luciano "lo mató la Policía". "Mataron a una criatura que no le hizo nada a nadie. Paralo, pedile los documentos, pero no le pegues un tiro en la espalda, ¡sos policía!", señaló.





Además, denunció que el efectivo detenido podría haber estado drogado al momento del hecho. "Dicen que el policía que le disparó fue el cumpleaños ayer, y estaban de joda. Andaría pasado de droga, si no, vos no hacés eso, no sacás el arma y le tirás por que sí porque vas en moto. ¿Cuándo viste que un policía saque el arma y le pegue un tiro a un pibito en la espalda, le traspasen el pecho y lo mate como a un perro", concluyó.