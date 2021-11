Muerte de Lucas: el abogado de los policías dice que faltan datos

Lucas González (17) recibió dos balazos en la cabeza cuando volvía junto a sus amigos, que se habían ido a probar al club Barracas Central. Los disparos salieron de armas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ya que se produjeron durante una persecución iniciada por un inspector y dos oficiales de esa fuerza que estaban vestidos de civil. Ahora, el abogado de los agentes empezó a trazar las líneas generales de lo que será la defensa de José Nievas, Fabián López y Gabriel Isassi.

"La postura nuestra es la prudencia", explicó Alfredo Oliván, quien representa a los acusados, en diálogo con colegas de TN. "Por lo que estamos empezando a ver, habría dos disparos que fueron los letales; pero resta determinar cuántos disparos salieron de cada arma. Hay que ver cómo a tres individuos se les atribuyen esas detonaciones. Es decir, tenemos que ver si fue uno que disparó dos veces, si fueron dos que dispararon una vez cada uno, etc.".

En relación al silencio que han mantenido los policías hasta ahora, el letrado argumentó que "ellos han preferido ordenar sus sentimientos primero". "Estas cosas -añadió- pasan en milésimas de segundo y las personas luego van recordando de distintas maneras". Para Oliván, aún faltan datos para sostener una teoría cerrada.

Gabriel Isassi, Fabián López y José Nievas, los efectivos sospechados de matar al adolescente.

Por qué dispararon

¿Por qué dispararon? "Cuando uno dispara es cuando siente o imagina una agresión -se atajó Oliván-. Hay que ver qué es lo que estaban haciendo ellos (los policías) en ese lugar. Sabemos que estaban ahí por una investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa por tráfico de drogas".

"El Código Penal no especifica que el policía tenga que anunciarse antes de gatillar"

El entrevistado explicó que los efectivos no tienen sentencias condenatorias previas y que -a su criterio- la Ley no los obligaba a advertir antes de tirar. "El Código Penal, en su artículo 34 inciso 6, no especifica que el policía se tenga que anunciarse antes de disparar. Esas son regulaciones administrativas. Si tendrán que aclarar por qué no estaban con el uniforme y qué estaban haciendo en el lugar donde se desarrollaron los hechos", dijo el abogado.

El expediente se inició en la Justicia de Menores, pero el avance de la investigación hizo que pasara a la Justicia ordinaria. En estos momentos la causa está a cargo del juez Martín Del Viso y la pesquisa es liderada por el fiscal Leonel Gómez Barbella.

"Nos dijeron que éramos unos villeros"

El adolescente que conducía el auto en el que viajaba como acompañante Lucas González aseguró hoy que luego del ataque los policías que les dispararon y que mataron a su amigo el miércoles en Barracas, les dijeron que eran "unos villeros" y que les "tenían que dar un tiro en la cabeza a cada uno".



"Nos trataron mal, nos pusieron las esposas, nos tiraron al piso, nos preguntaron de dónde éramos, nos dijeron que éramos unos villeros y que nos tenían que dar un tiro en la cabeza a cada uno", aseguró al canal IP Julián, amigo de la víctima, sobre el momento en que fueron detenidos tras el homicidio de Lucas.



El joven relató que la situación fue "horrible" ya que ellos venían de entrenar luego de haberse levantado "temprano". "Nos habíamos encontrado en un punto, fuimos al predio hablando de cosas de cuando éramos chiquitos, fuimos a entrenar salimos a comprar un jugo, hasta que pasó esta situación de mierda que nos trataban de delincuentes cuando lo que queríamos era llegar a nuestra casa para decirle a nuestra familia que íbamos a volver a entrenar el viernes", indicó.



Julián señaló que "los chabones tiraron por tirar" y que "apenas se bajaron" empezaron a dispararles, por lo que en "toda la desesperación" buscaban a policías los "ayuden".



"Vi a uno que estaba recorriendo la zona, le toqué bocina y no me ayudó, siguió de largo. Seguíamos buscando mientras mi amigo corría y le pedía a gente que nos lleve a la comisaría porque tenía al amigo baleado. En esos segundos manejaba y a Lucas lo tenía en la rodilla, me tocaba la mano en mi pierna y no lo podía creer", recordó.



"Estaba asustado, llamé a mi mamá hasta que llegaron un montó de policías que nos trataron mal, nos pusieron las esposas, nos tiraron al piso, nos preguntaron de dónde éramos, nos dijeron que éramos unos villeros que nos tenían que dar un tiro en la cabeza a cada uno y nos preguntaron dónde teníamos falopa pero no fueron capaces de asistirlo a Lucas", resaltó el amigo.



Por último, el joven dijo que estuvieron "toda la tarde sin saber nada" de lo que estaba pasando y les "hicieron pasar una noche re del orto".