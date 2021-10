El ex Cadillacs jura que no es narcotraficante, pero seguirá preso

El exsaxofonista de Los Fabulosos Cadillacs Ignacio Pardo, más conocido como "Naco Goldfinger", negó esta tarde tener relación con el cargamento de 37 kilos de cocaína hallado el viernes pasado flotando en el Río de la Plata dentro de un bolso negro, tras el naufragio que sufrió junto a otros dos hombres, uno de los cuales murió ahogado.



Fuentes judiciales aseguraron que Pardo fue indagado durante más de una hora por el juez federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, quien tras escucharlo lo dejó detenido y ahora cuenta con 10 días hábiles para resolver su situación procesal.



El abogado defensor de Pardo, Juan Manuel Casolati, aseguró que el exsaxofonista de Los Cadillacs "respondió cada una de las preguntas que le hizo el juez" y explicó "con claridad que no tenía nada que ver con el bolso que fue hallado flotando en el río".



"No hay nada que no tenga respuesta, por eso él prefirió hacer uso de la posibilidad de declarar y explicar todo", dijo el letrado respecto a la indagatoria de Pardo, quien esta mañana fue dado de alta del Hospital Larraín, de Berisso, donde estuvo internado desde la madrugada del viernes por un fuerte cuadro de hipotermia.



Si bien no trascendió su declaración, el abogado explicó que su defendido contó que conocía al hombre fallecido, Carlos Camaratta, "porque tiempo atrás le había vendido una embarcación Tracker" y que el jueves pasado quedó en encontrarse con él en un camping de Punta Lara, al que concurrió a bordo de su camioneta con su amigo Gastón Minin.



Según el abogado, luego salieron a navegar en su propia lancha Tracker y "los agarró el temporal de viento" que azotó la provincia de Buenos Aires desde esa tarde y que se extendió varias horas.

Naco en una época más entretenida.

"Estado de shock"

"En un minuto la embarcación se hundió. Ellos llegaron a ponerse el salvavidas y eso los salvó", dijo el letrado, quien explicó que Pardo, aún se encuentra "en estado de shock por la situación que le tocó vivir". Tras permanecer más de seis horas nadando a la deriva, en la noche y con un fuerte oleaje por el temporal, Pardo y Minin fueron encontrados con vida por un los marineros de un buque mercante que, de inmediato, dieron aviso a Prefectura.



A bordo de un Guardacosta, los prefectos, luego, hallaron el cadáver de Camaratta y también un bolso negro flotando en el agua, que al ser revisado, contenía 34 panes de cocaína de máxima pureza, por un peso total de 37 kilos. Según los investigadores, los panes tenían como particularidad que llevaban en el frente una foto de Félix Gallardo, un narco mexicano conocido como "El Jefe de Jefes" o "El Zar de la Droga".



Durante la jornada, también declaró Minin, quien le dijo al juez que tampoco tiene relación con el hallazgo de la droga, a pesar de lo cual permanecerá, al igual que "Naco Goldfinger", detenido mientras el juez Kreplak defina la situación procesal de ambos.



Defendido por el abogado Carlos Broitman, Minin se limitó a asegurar que desconocía la existencia de ese bolso y de la droga y que ese jueves "salieron a pescar y fueron sorprendidos por el temporal, lo que los hizo naufragar".

Las autoridades encontraron 34 panes de drogas.

"Estaba muy shockeado, descompuesto. Tuvo que interrumpir su declaración y le ofrecieron café porque no podía recordar lo que había sucedido. Está como bloqueado", explicó el abogado, quien horas antes intentó postergar la indagatoria por el estado de salud de su defendido, pero el juez no le hizo lugar.

Situación legal

Según las fuentes judiciales, el magistrado no les imputó a los sospechosos ningún delito en principio, sino que se limitó a notificarles la situación y relatarles los hechos, y recién los imputará en caso de que les dicte el procesamiento dentro de los próximos 10 días hábiles.

Naco tiene algunos antecedentes que lo comprometen

Pardo, el exsaxofonista de "Los Fabulosos Cadillacs", se hizo conocido en el ambiente delictivo en 2015, cuando fue detenido por una serie de robos a countries y fue condenado a 8 años de prisión por un tribunal oral de San Isidro. Además, quedó imputado en otra causa que lo investiga por planear el asesinato del fiscal Patricio Ferrari, quien lo había llevado a la cárcel en la primera investigación.



El año pasado, el 30 de junio, en medio de la pandemia por el coronavirus, un juez de Ejecución le otorgó el beneficio de la libertad asistida, por lo que fue excarcelado.