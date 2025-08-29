Receta de albóndigas de lentejas: fáciles de preparar, sabrosas y en pocos pasos

La receta de albóndigas de lentejas es una alternativa saludable y nutritiva a las albóndigas tradicionales de carne . Fácil de preparar en casa, combina sabor, textura y proteínas vegetales , ofreciendo un plato versátil ideal para almuerzos, cenas, o incluso como aperitivo en reuniones familiares o comidas veganas.

Las albóndigas de lentejas son un platillo vegetariano y vegano que ha ganado popularidad por su sabor, versatilidad y beneficios nutricionales. Este plato destaca por ser rico en proteínas vegetales , fibra y minerales, convirtiéndose en una opción completa y saludable para cualquier comida. Prepararlas en casa permite ajustar los condimentos al gusto, logrando un equilibrio perfecto entre sabor y textura.

El proceso de elaboración es simple y no requiere técnicas complejas: se cocinan las lentejas , se trituran y se mezclan con ingredientes que aportan sabor y ayudan a mantener la forma de las albóndigas . Una vez formadas, se pueden hornear o freír, obteniendo un exterior ligeramente crujiente y un interior suave y húmedo.

Estas albóndigas se adaptan a múltiples preparaciones: se pueden servir con pasta , arroz , en ensaladas , o acompañadas de salsas como tomate casero o bechamel vegana. Además, son ideales para preparar con anticipación y conservar en refrigeración o congelación. Las albóndigas de lentejas no solo son deliciosas, sino que también ofrecen una alternativa nutritiva y sostenible dentro de la dieta diaria.

Ingredientes

Lentejas cocidas 250 g, pan rallado 50 g, cebolla 1 pequeña picada, ajo 2 dientes picados, zanahoria 1 mediana rallada, perejil fresco picado 2 cucharadas, comino en polvo ½ cucharadita, pimentón dulce ½ cucharadita, sal al gusto, pimienta al gusto, aceite de oliva 2 cucharadas (para freír) o aceite en spray (para hornear), salsa de tomate casera 200 ml (opcional para servir).

Prepara paso a paso albóndigas de lentejas

Pica finamente la cebolla, el ajo y el perejil. Ralla la zanahoria y asegúrate de que las lentejas estén cocidas y escurridas correctamente. Coloca las lentejas en un bol grande o procesador de alimentos y tritúralas ligeramente hasta obtener una textura homogénea pero con algo de grumos para dar consistencia. Agrega al bol la cebolla, el ajo, la zanahoria rallada, el perejil, el comino, el pimentón, la sal y la pimienta. Mezcla bien todos los ingredientes para integrar los sabores. Añade el pan rallado poco a poco mientras mezclas. Esto ayudará a que la masa tome consistencia y sea fácil de moldear en albóndigas. Con las manos ligeramente húmedas, toma porciones de la masa y forma pequeñas bolas del tamaño deseado. Colócalas en una bandeja preparada con papel de horno o ligeramente engrasada. Puedes freír las albóndigas en aceite de oliva caliente durante 3–4 minutos por cada lado hasta que estén doradas, o bien hornearlas a 200 °C durante 20–25 minutos, volteándolas a la mitad del tiempo para que se doren uniformemente. Si deseas acompañarlas con salsa de tomate, calienta la salsa en un cazo y sazona al gusto. Coloca las albóndigas cocidas en la salsa y deja que se impregnen durante 5 minutos.

Tienes que probar estas albóndigas de lentejas. La receta de albóndigas de lentejas combina sabor, textura y nutrición, siendo perfecta para dietas vegetarianas o veganas. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Sirve las albóndigas de lentejas calientes, acompañadas de arroz, pasta, ensalada o con la salsa de tomate encima.

Decora con perejil fresco picado o un chorrito de aceite de oliva para un toque adicional de sabor y presentación.

Las albóndigas de lentejas demuestra que los platos vegetarianos y veganos pueden ser igual de sabrosos y satisfactorios que los tradicionales. Su preparación es sencilla y permite controlar la calidad de los ingredientes, logrando un resultado fresco, saludable y lleno de sabor. Estas albóndigas ofrecen una excelente fuente de proteínas vegetales y fibra, además de ser versátiles, pudiéndose combinar con múltiples guarniciones y salsas. ¡Y a disfrutar!