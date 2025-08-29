Receta de albóndigas de lentejas: fáciles de preparar, sabrosas y en pocos pasos
Las albóndigas de lentejas son un platillo vegetariano y vegano que ha ganado popularidad por su sabor, versatilidad y beneficios nutricionales. Este plato destaca por ser rico en proteínas vegetales, fibra y minerales, convirtiéndose en una opción completa y saludable para cualquier comida. Prepararlas en casa permite ajustar los condimentos al gusto, logrando un equilibrio perfecto entre sabor y textura.
El proceso de elaboración es simple y no requiere técnicas complejas: se cocinan las lentejas, se trituran y se mezclan con ingredientes que aportan sabor y ayudan a mantener la forma de las albóndigas. Una vez formadas, se pueden hornear o freír, obteniendo un exterior ligeramente crujiente y un interior suave y húmedo.
Estas albóndigas se adaptan a múltiples preparaciones: se pueden servir con pasta, arroz, en ensaladas, o acompañadas de salsas como tomate casero o bechamel vegana. Además, son ideales para preparar con anticipación y conservar en refrigeración o congelación. Las albóndigas de lentejas no solo son deliciosas, sino que también ofrecen una alternativa nutritiva y sostenible dentro de la dieta diaria.
Ingredientes
Lentejas cocidas 250 g, pan rallado 50 g, cebolla 1 pequeña picada, ajo 2 dientes picados, zanahoria 1 mediana rallada, perejil fresco picado 2 cucharadas, comino en polvo ½ cucharadita, pimentón dulce ½ cucharadita, sal al gusto, pimienta al gusto, aceite de oliva 2 cucharadas (para freír) o aceite en spray (para hornear), salsa de tomate casera 200 ml (opcional para servir).
Prepara paso a paso albóndigas de lentejas
- Pica finamente la cebolla, el ajo y el perejil. Ralla la zanahoria y asegúrate de que las lentejas estén cocidas y escurridas correctamente.
- Coloca las lentejas en un bol grande o procesador de alimentos y tritúralas ligeramente hasta obtener una textura homogénea pero con algo de grumos para dar consistencia.
- Agrega al bol la cebolla, el ajo, la zanahoria rallada, el perejil, el comino, el pimentón, la sal y la pimienta. Mezcla bien todos los ingredientes para integrar los sabores.
- Añade el pan rallado poco a poco mientras mezclas. Esto ayudará a que la masa tome consistencia y sea fácil de moldear en albóndigas.
- Con las manos ligeramente húmedas, toma porciones de la masa y forma pequeñas bolas del tamaño deseado. Colócalas en una bandeja preparada con papel de horno o ligeramente engrasada.
- Puedes freír las albóndigas en aceite de oliva caliente durante 3–4 minutos por cada lado hasta que estén doradas, o bien hornearlas a 200 °C durante 20–25 minutos, volteándolas a la mitad del tiempo para que se doren uniformemente.
- Si deseas acompañarlas con salsa de tomate, calienta la salsa en un cazo y sazona al gusto. Coloca las albóndigas cocidas en la salsa y deja que se impregnen durante 5 minutos.
De la cocina a tu mesa
Sirve las albóndigas de lentejas calientes, acompañadas de arroz, pasta, ensalada o con la salsa de tomate encima.
Decora con perejil fresco picado o un chorrito de aceite de oliva para un toque adicional de sabor y presentación.
Las albóndigas de lentejas demuestra que los platos vegetarianos y veganos pueden ser igual de sabrosos y satisfactorios que los tradicionales. Su preparación es sencilla y permite controlar la calidad de los ingredientes, logrando un resultado fresco, saludable y lleno de sabor. Estas albóndigas ofrecen una excelente fuente de proteínas vegetales y fibra, además de ser versátiles, pudiéndose combinar con múltiples guarniciones y salsas. ¡Y a disfrutar!