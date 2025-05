El secreto alimenticio que transformó a Gaby Spanic a los 51 años

A sus 51 años, Gaby Spanic atraviesa una etapa de cambios. La menopausia toca a su puerta y con ella, una nueva relación con la comida . Ya no se trata solo de cuidar la figura, sino de sentirse bien en su propia piel. La actriz venezolana, famosa por sus telenovelas, ha dejado atrás varios de sus antiguos placeres. Los tacos y los quesos quedaron fuera.

Su alimentación actual tiene como base las proteínas. El atún es uno de sus favoritos, siempre acompañado de ensaladas. Solo aceite de lino y condimentos naturales. Cada mañana arranca con un jugo verde. Ya sea de apio, espinacas, cúrcuma con pimienta, linaza, sábila y un puñado de fresas o arándanos.

Así lo dio a conocer en entrevista con la Reina de la Radio, Maxine Woodside.

La actriz también se apoya en carbohidratos complejos. Entre ellos, la papá y el boniato ocupan un lugar especial. No solo le dan saciedad, también le permiten evitar antojos a media tarde. Son su combustible diario. Las verduras están siempre presentes. Las prepara al vapor, salteadas o en cremas sin lácteos.

Los garbanzos también los incluyen. Los consumen en ensaladas, purés o como snacks horneados. Le aportan fibra, proteína vegetal y son su opción favorita cuando quiere variar. Los frutos rojos son parte de su día a día. No por capricho, sino porque sabe que ayuda a combatir la inflamación. Las mezclas en batidos o los comen como postre. Son pequeños aliados con mucho valor.

Gaby Spanic se siente sana y hermosa.

El resultado no solo se ve en el espejo. Ella misma cuenta que su piel luce más firme, duerme mejor y su ánimo se mantiene estable. Para lograrlo, no hace sacrificios extremos, solo decisiones conscientes. También dejamos de lado el arroz y las pastas tradicionales. Aunque le gustaban, no se llevaban bien con su metabolismo actual. Prefiere alimentos que la hagan sentir ligera y con energía, sin picos bruscos de azúcar.