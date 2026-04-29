"Lo que ignoramos es un océano": la frase de Isaac Newton que puede cambiar tu vida

Isaac Newton , el físico nacido en 1643 que marcó la historia, dejó grandes reflexiones sobre religión, comportamiento humano y ciencia que aún siguen vigentes. En el último tiempo ha ganado relevancia su frase : “Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano”.

Sus palabras son un golpe de realidad necesario y siguen siendo relevantes porque, aunque tenemos más información que nunca, la ciencia descubre nuevas interrogantes todos los días. Cada vez que se resuelve un misterio, aparecen puertas nuevas que guian el conocimiento humano.

La frase de Newton enseña que nadie tiene la verdad absoluta. Por eso, admitir que no sabemos algo no es un signo de debilidad, sino el primer paso para crecer intelectualmente.

En la era de internet, predomina la idea de que todo se sabe y que cualquiera puede opinar sobre cualquier tema. Pero Newton recuerda que los datos no son conocimiento real y que la complejidad del universo supera la capacidad humana de entenderlo por completo.

Cómo aplicar la frase a la realidad moderna

La frase funciona como una herramienta de motivación para avanzar y, al mismo tiempo, fomentar la escucha activa. Por ejemplo, en medio de una discusión, en lugar de aferrarte a tu postura, conviene recordar que solo estás viendo una “gota” del problema. La mirada del otro puede ayudarte a comprender mejor ese océano.

Isaac Newton es considerado uno de los científicos más importantes en la historia de la humanidad. Foto: Newscientist.com Isaac Newton es considerado uno de los científicos más importantes en la historia de la humanidad. Newscientist.com

También actúa como un impulso para iniciar un proyecto o encarar una nueva etapa profesional. Al exponerte a información desconocida, es natural sentirse abrumado. Sin embargo, aceptar que tu conocimiento es limitado y sostener la curiosidad por aprender se vuelve clave para progresar con éxito en ese tipo de situaciones.