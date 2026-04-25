La inteligencia artificial revela cuáles son las frases típicas de una persona infiel

¿Te suena alguna? Un análisis de inteligencia artificial revela las frases típicas de personas infieles y explica por qué ciertas excusas son señales de alerta.

La inteligencia artificial tiene la capacidad de procesar grandes volúmenes de información y poder sintetizarlos rápidamente. En este contexto, analizó algunos patrones de comportamiento y detectó cuáles son las frases más utilizadas por personas infieles al momento de justificarse.

Las frases más comunes Entre las frases más repetidas aparece “no significa nada” y “fue un error”, dos formas de minimizar lo ocurrido y presentarlo como algo aislado. En la misma línea, “no pasó nada importante” busca restarle peso a la situación, mientras que “estaba confundido/a” intenta justificar la conducta desde un momento de crisis personal.

Por otro lado, también son frecuentes expresiones como “no pensé que te iba a afectar tanto” o “no te quería lastimar”, que trasladan el foco al daño generado en lugar del acto en sí. A esto se suma “vos cambiaste”, una frase que apunta a repartir la responsabilidad y desviar la atención de la infidelidad.

infidelidad La IA analiza cómo se justifican algunos comportamientos. Shutterstock

Las frases detrás de la infidelidad según la IA Según el análisis que hace la inteligencia artificial, estas expresiones funcionan como mecanismos para reducir la culpa, evitar conflictos o justificar el comportamiento. Pero también en muchos casos, reflejan dificultades para asumir responsabilidades o comunicar lo que realmente sucede.