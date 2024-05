Desde el mar, Ana de Armas deslumbra con su belleza natural

Ana de Armas, nacida el 30 de abril de 1988 en La Habana, Cuba, es una de las actrices latinas de esta era que ha emergido como una estrella en Hollywood gracias a su talento y carisma. La actriz que se puso en la piel de la mismísima Marilyn Monroe en la exitosa cinta Blonde, está de vuelta en la tierra que la vio crecer, causando furor entre sus fanáticos cubanos y latinos en general.

Ana comenzó su carrera en Cuba, donde ingresó a la Escuela Nacional de Arte a la edad de 14 años. Su primer papel importante llegó con la película cubana "Una rosa de Francia" (2005), dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón, cuando tenía solo 16 años. Buscando expandir sus horizontes, se mudó a España a los 18 años, donde rápidamente se hizo un nombre en la televisión. Su papel en la exitosa serie "El Internado" (2007-2010) la convirtió en una figura conocida en el país europeo.



En 2014, Ana tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles para perseguir una carrera en Hollywood, a pesar de no hablar inglés en ese momento. Aprendió el idioma y comenzó a obtener papeles en películas estadounidenses. Su gran oportunidad llegó con "Knock Knock" (2015), donde actuó junto a Keanu Reeves, gracias a que, al llegar a un aeropuerto, reconoció a un productor que la contactó con el director Eli Roth.

Ana tiene 36 años. Foto: Instagram @ana_d_armas

Sin embargo, su papel en "Blade Runner 2049" (2017) como Joi, una mujer holográfica de inteligencia artificial, la catapultó al estrellato. Desde entonces, Ana de Armas ha participado en una serie de películas exitosas, incluyendo "Knives Out" (2019), "No Time to Die" (2021), “Deep Water” y “Ghosted”.

La actriz está de vacaciones en La Habana. Foto: Instagram @ana_d_armas



La actriz de 36 años, que estuvo en pareja con Ben Affleck por unos meses, llegó a recibir una nominación a los Globos de Oro por su interpretación en Blonde y, por supuesto, sigue trabajando para brillar en producciones venideras.

En la actualidad, Ana está de vacaciones en La Habana, su tierra natal, disfrutando del mar con una bikini y falda blanca, causando furor entre sus seguidores de Instagram que siguen cada uno de sus posteos. “Que bella!”; “Yo voy a ver como tú vas a salir del agua”; “Miss you”, comentaron sus seguidores.