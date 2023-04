Así lucía Ana de Armas en su debut en ‘El Internado’, a los 18 años

Ana de Armas consideró que tres años eran suficientes interpretando a Carolina Leal Solís, su personaje en la serie El internado, y que debía pasar página para buscar otras otras aventuras profesionales. Así que pidió a los guionistas de la serie que liquidaran a Carolina, que murió asesinada en la sexta temporada.

"Empecé en la serie cuando tenía unos 19 años y me pasé tres interpretando a una colegiala. Sentía que había llegado el momento de pasar página porque ya no pintaba mucho allí". Así se lo ha confesado la actriz a Chris Evans cuando ha surgido la pregunta en el vídeo promocional que han hecho para el estreno de Ghosting, el nuevo thriller de acción y romance que protagonizan. "Les pedí que me mataran y me hicieron caso", concluye la actriz.

ANA INTERPRETÓ A CAROLINA LEAL SOLÍS EN EL INTERNADO. FOTO: ARCHIVO

Evans y De Armas han participado en el formato de entrevistas de la revista Wired que consiste en someter a las estrellas a las preguntas más buscadas en Google relacionadas con sus respectivos nombres. El abandono de El internado por parte de Ana de Armas, que sigue levantando ampollas entre los fans de la serie, ha sido una de ellas.

Poco a poco, Chris Evans y Ana de Armas van construyendo una interesante filmografía juntos. Después de Puñales por la espalda (2019) y El agente invisible (2022), ese carísimo thriller de Netflix que ni tú ni nadie recuerda haber visto, actor y actriz han vuelto a coincidir en Ghosting, otro filme de acción directo al streaming que Apple TV+ estrena hoy.