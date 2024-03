Mascotas: estas son las razas de perro que nunca deberías tener en un departamento o casa pequeña

Una mascota es una gran compañía. En general, la mayoría de ellas se pueden adaptar a donde tu vivas. Pero lo cierto es que algunas de ellas no están preparadas para vivir en espacio reducidos. Para que no estreses a tu compañero, te diremos cuáles son las razas de perro que no deberías adoptar.

Estos perros no están preparados para espacios pequeños

El primero de ellos es el Husky siberiano. El pelaje de esta raza es llamataivo y es una de las características que los humanos adoran de él. Todos los perros de esta raza tienen ojos de color azul y un intenso ladrido. Es una mascota que ama correr y, por lo tanto, le sería muy difícil vivir en un lugar pequeño.

Recuerda pasear a tu perro al menos unas vez por día. Foto: Archivo.

El segundo perro es el Bulldog francés. Esta es una de las mascotas más buscadas en el último tiempo. A pesar de ser un animal pequeño, esta raza se siente incómoda en espacios reducidos. Son conocidos por tener dificultades para regular su temperatura corporal y pueden tener golpes de calor muy fuertes.

En tercer lugar se encuentra el Border Collie. Este es uno de los perros más inteligentes del mundo. Se ha ganado su fama por sus habilidades de pastoreo y gran energía. Esta es una mascota muy activa y se le hace imposible quedarse en un solo lugar, por eso, el Border Collie no puede vivir en departamentos.

Los perros de gran tamaño no pueden adaptarse a espacios pequeños. Foto: Archivo.

Por último se encuentra la raza Basset hound. Este perro se caracteriza por tener problemas corporales. La forma de su cuerpo le provoca problemas en la columna y un desarrollo anormal en las articulaciones. La obesidad puede empeorar la situación por lo que es necesario que esté en constante movimiento, algo que no podrá hacer en una casa pequeña.