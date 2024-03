Recién salida de la ducha, Eiza González enamora con su belleza natural

Eiza González sorprendió a sus fanáticos en la Paris Fashion Week, con un estil canchero y elegante. La artista llegó a la capital francesa para modelar de la mano de la firma Loewe, causando furor entre las personalidades más destacadas del mundo de la moda.

La actriz que supo empezar desde abajo en México, protagonizando tiras televisivas como “Sueña Conmigo” y “Lola, Érase Una Vez”, hoy brilla en las pasarelas más importantes del mundo, así como en las producciones cinematográficas aclamadas de Hollywood. ¡Está en su mejor momento!

Esta semana, la diva de 34 años sorprendió a los presentes en la Semana de la Moda en París, con un look retro, compuesto por un pantalón negro de tiro alto, y con corte amplio, una camisa blanca y una chaqueta tipo aviador que combinaba con el pantalón.

Eiza tiene 34 años. Foto: INSTAGRAM @EIZAGONZALEZ

En cuanto al peinado, la protagonista de la serie de Netflix “3 body problem” apostó por un corte de cabello al estilo bob, y por llevar un wet hair. En las redes, Eiza se había presentado como recién llegada a París al decir: “Bonjour Paris!”.

Mira el video de Eiza en 3 body problem

En las fotos, cargadas en Instagram, González lució su wet hair con nada más que una bata de baño en su figura, denotando recién salir de la ducha. “Me encanta el momento del cabello, joven Jonny vibesss”; “Eiza, dile a Seugmin que se venga a México con todos los perdidos”; “Oh la la!”; “THAT girl”; “Stunning!!”; “I still think she’s gonna be Evelyn Hugo. Evelyn was in Paris for a period in her life. And the hair bro. It speaks Evelyn hugo”; “Je t'aime, EIZA”; “A Goddess in Paris”; “Divina !!!!!”, comentaron sus seguidores.