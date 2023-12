Eiza González reveló por qué este año ha sido uno de los más difíciles de su vida

Eiza González reveló recientemente, a través de su cuenta de Instagram, que este año ha sido uno de los más difíciles de su vida. A través de un emotivo mensaje, la actriz y modelo mexicana compartió sus sentimientos y reflexiones sobre los altibajos que ha experimentado en los últimos meses.

En su publicación, Eiza González expresó: “Este año probablemente ha sido el año más decisivo de mi vida. Ha sido mi más feliz y más triste. El mejor yo y el peor. Viajé por todo el mundo haciendo lo que me gusta sin estar en casa y perdí la estabilidad (…) Logré tantas cosas que siempre soñé mientras tanto lloraba y luchaba por levantarme de la cama. Ver este vídeo me recuerda lo bendecida que soy. La vida es impactante y a veces siento que estoy en una montaña rusa y no puedo saltar”.

Eiza González se sinceró como nunca.

Estas palabras de la actriz revelan la compleja dualidad de emociones que experimentó este 2023. A pesar de haber alcanzado logros profesionales significativos, Eiza González también enfrentó sus demonios personales que afectaron notablemente su bienestar emocional.

La actriz también aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seres queridos por el apoyo incondicional que le han brindado durante estos momentos difíciles. Su mensaje refleja una profunda gratitud por el amor y la comprensión que ha recibido de quienes están cerca de ella. “Este fin de año es agridulce, pero ver esto me da esperanza y agradecimiento”.

A pesar de las incertidumbres planteadas por sus seguidores, Eiza González se mostró optimista sobre enfrentar nuevos retos en el futuro. Después de tocar fondo, la actriz se dijo lista para superar los obstáculos y seguir adelante con determinación para el año entrante. De momento, la mexicana después de hacer la publicación desactivó sus redes.