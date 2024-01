Dua Lipa conquista las redes haciendo ejercicio para su nuevo tema

Dua Lipa, la sensación del pop británico, estaca en la escena musical internacional con su distintiva voz, su estilo único y su capacidad para crear éxitos mundiales. Nacida el 22 de agosto de 1995 en Londres, Reino Unido, Dua Lipa se sumergió en el mundo de la música desde una edad temprana, influenciada por su padre, quien también era músico.

Dua Lipa saltó a la fama con su sencillo debut, "New Rules", lanzado en 2017, que se convirtió en un himno de empoderamiento para las mujeres y dominó las listas de éxitos en todo el mundo. La canción fue un éxito instantáneo y catapultó a la artista a la fama internacional, estableciéndola como una de las artistas más destacadas del panorama musical actual.

Además de "New Rules", Dua Lipa ha lanzado una serie de sencillos y álbumes exitosos que han consolidado su posición en la industria musical. Su álbum homónimo debut, lanzado en 2017, incluye éxitos como "Be the One" y "IDGAF", que han acumulado millones de reproducciones y le han valido numerosos premios y reconocimientos.

Dua anunció el lanzamiento de Training Season para el 15 de febrero. Foto: Instagram @dualipa

En 2020, la cantante lanzó su segundo álbum de estudio, "Future Nostalgia", que ha sido aclamado por la crítica, con éxitos como "Don't Start Now", "Physical" y "Levitating". Tres años más tarde, Dua volvió a lanzar música propia, dándoles la esperanza de un nuevo álbum a sus fanáticos. “Houdini” fue el sencillo que salió a la luz en el 2023. Y, en enero de 2024, Lipa reveló que está pronta a lanzar un nuevo sencillo, llamado “Training Season”.

Mira el video de Dua Lipa

En un video corto de Instagram, la cantante de 28 años reveló parte del tema pop que estará sonando en la temporada, causando furor mientras se ejercitaba. “Y para mi próximo acto”, escribió Dua en las redes. “Eres la madre de esta sesión de fotos tan fuerte”; “Usar mi cara como papel higiénico”; “Hacernos esperar 19 días para este BOP es una reina muy cruel”; “REINA DE TODO”; “¡¡¡¡Ella va a conquistar el mundo!!!!”; “¿Cómo puede ser la mujer más sexy del mundo?”, comentaron sus fanáticos.