Hallazgo histórico: reapareció en París un sello real perdido de hace casi 1.000 años

Un hallazgo histórico en París volvió a llamar la atención sobre una pieza única de la Edad Media. Se trata de un antiguo sello real de Eduardo el Confesor, el último rey anglosajón de Inglaterra, que había sido dado por perdido hace más de 40 años y apareció otra vez casi por casualidad en los Archivos Nacionales de Francia.

El objeto es una impresión de cera conocida como el sello de Saint-Denis. Durante décadas se creyó que se había perdido en la década de 1980, lo que generó preocupación entre los especialistas. Sin embargo, no había sido robado ni destruido: simplemente estaba mal clasificado y guardado separado del documento al que pertenecía.

El hallazgo fue identificado en 2021 por Guilhem Dorandeu, un investigador doctoral de la École française de Rome, mientras revisaba colecciones de sellos desprendidos en París. A partir de ese momento, la pieza volvió a estar en el centro de los estudios sobre la Inglaterra medieval temprana, ya que se la considera uno de los ejemplos mejor conservados del sello auténtico de Eduardo el Confesor .

Los especialistas creen que este sello fue hecho entre 1053 y 1057, en la última etapa del reinado del monarca. Su valor no pasa solo por la antigüedad, sino también por lo que muestra sobre el poder del rey. En sus dos caras aparece Eduardo sentado en el trono, con objetos que simbolizan autoridad, como un cetro, un orbe y una espada.

Ese detalle no era menor. En esa época, un sello no era un simple adorno. Servía para dar validez a documentos reales y mostrar de manera clara quién tenía el poder. En este caso, además, el diseño era novedoso para Inglaterra y marcaba una forma más fuerte y visual de presentar la autoridad del rey.

Uno de los aspectos más llamativos del hallazgo está en su inscripción. Allí aparece la frase "Anglorum basileus", que significa "Rey de los ingleses", pero usando la palabra griega basileus, un término que solía reservarse para los emperadores bizantinos. Para los historiadores, esa elección no fue casual: sugiere que Eduardo quería mostrar una imagen de poder conectada con modelos políticos más amplios de Europa y del mundo bizantino.

La imagen de la espada también refuerza esa idea. No era común que los reyes de Europa occidental de ese tiempo aparecieran armados de esa manera. En cambio, sí había ejemplos parecidos en monedas bizantinas, donde los emperadores se mostraban con armas como símbolo de autoridad y protección divina.

Además del costado simbólico, el sello ayuda a entender un cambio importante en la forma de gobernar. Los investigadores lo vinculan con el uso de un nuevo tipo de documento real, el writ-charter sellado. Estos textos permitían al rey emitir órdenes con fuerza legal y hacer que fueran reconocidas fácilmente gracias al sello adherido.

Eso representó una diferencia con tradiciones anteriores de la Inglaterra anglosajona, donde los documentos se validaban sobre todo mediante listas de testigos y no tanto con sellos. Por eso, esta pieza también muestra un cambio administrativo: una forma de gobierno más ordenada y cercana a modelos del continente europeo.

Eduardo el Confesor reinó entre 1042 y 1066 y fue el último rey de Inglaterra de la Casa de Wessex antes de la conquista normanda. Con el tiempo fue canonizado, lo que explica su sobrenombre de "el Confesor". Su reinado suele ser visto como una etapa de transición entre el mundo anglosajón y el que llegaría después con Guillermo el Conquistador.

Este hallazgo no solo recupera un objeto que se creía perdido. También permite entender mejor cómo un rey inglés del siglo XI buscaba mostrar su autoridad, cómo cambiaba la administración del reino y de qué manera Inglaterra ya estaba conectada con ideas políticas que circulaban por otras partes de Europa.