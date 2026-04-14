Video: así rescataron en alta mar a la tripulación de Artemis II tras su viaje histórico

Un video difundido por Reid Wiseman mostró cómo fue el rescate de Artemis II después del amerizaje en el Pacífico.

El regreso de Artemis II dejó una escena poco vista hasta ahora, con el equipo de rescate trabajando junto a la cápsula en medio del Pacífico.

El cierre de Artemis II dejó una postal distinta a la que suele acompañar a las grandes misiones espaciales. Esta vez no fueron solo las imágenes del amerizaje ni la celebración posterior, sino un video grabado en pleno operativo de recuperación el que permitió ver cómo la tripulación volvía a quedar en manos del equipo que la esperaba en medio del océano Pacífico, junto a la cápsula Integrity.

La misión terminó con éxito el 10 de abril frente a la costa de San Diego, donde comenzó el procedimiento de rescate tras casi 700.000 millas de viaje.

La secuencia, compartida por el comandante Reid Wiseman, muestra a los rescatistas ya sobre la nave, estabilizando la cápsula y trabajando sobre la escotilla después del reingreso. En el mensaje que acompañó la publicación, Wiseman escribió: "Jesse, Steve, Laddy y Vlad... qué sensación tan increíble darles la bienvenida a bordo de Integrity después de un viaje de casi 700.000 millas. Estaré por siempre agradecido por su servicio a nuestra tripulación y a la nación".

El video de los tripulantes de Artemis II Así rescataron a los tripulantes de Artemis II El video lo subió el comandante de la misión, Reid Wiseman. Reid Wiseman Lo llamativo del material es que no muestra una vista lejana del descenso ni una toma institucional desde cubierta, sino el momento exacto en que la cápsula ya flota en el mar y empieza el contacto humano con la tripulación. Allí aparece una parte menos visible de Artemis II: la del personal que espera el regreso, asegura la nave y pone en marcha un procedimiento delicado para abrir la escotilla y asistir a los astronautas apenas termina una misión histórica.

Según explicó la NASA antes del regreso, tras el amerizaje debían intervenir equipos de recuperación y helicópteros para trasladar a la tripulación hasta el USS John P. Murtha, donde iban a realizarse las evaluaciones médicas posteriores al vuelo. Ese operativo formaba parte del plan previsto para el final de Artemis II, una misión de unos diez días que llevó a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a rodear la Luna y volver a la Tierra.