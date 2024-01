Sol Pérez se lleva todas las miradas desde la pileta

Sol Pérez es una de las mujeres argentinas del mundo del espectáculo que más contenido comparte en las redes sociales. En Instagram tiene más de seis millones y medio de seguidores que están pendientes de todo lo que sube y llenan sus publicaciones de hermosos mensajes y corazones.

Sol Pérez, años atrás

Sin embargo, no siempre fue así. Cuando dio sus primeros pasos en la TV recibía muchas críticas de los televidentes. "Había mucha agresión y no estaba acostumbrada. Twitter fue fatal. Te ponían 'inútil' y eso me recontra afectaba. Lo viví muy mal", contó, hace ya un tiempo, en una entrevista.

Y acerca de lo que le ocurre con el contenido que sube en la actualidad, Sol señaló: "Con Instagram te enojás porque te borran una foto que no cumple con las normas de la plataforma".

Sol Pérez, panelista de GH

Nada impide que Pérez continúe compartiendo todo tipo de contenido en la red. Con frecuencia enseña parte de su rutina de ejercicios, imágenes de las vestimentas que elige para salir en la pantalla de Telefe y hermosos momentos con su marido, entre otras cosas.

Ahora, fue su esposo quien subió unas imágenes, que ella compartió, en las que se la ve muy feliz en la pileta.

Mira el video de Sol Pérez