Grabaron a Nicki Nicole y Peso Pluma saliendo juntos y surgen rumores de romance

Meses antes de que Peso Pluma llegara a la cima de la industria, el cantante de corridos tumbados había grabado el remix de la canción “Por las noches”, junto a Nicki Nicole. Lo que parecía una simple colaboración, se volvió en la base de los rumores de un nuevo romance entre dos reconocidos artistas latinos.

Todo comenzó el fin de semana pasado, cuando Nicki Nicole viajó a México para cantar como invitada en los dos shows que dio Peso Pluma en Guadalajara. Pues, a las pocas horas, ambos se dedicaron tiernos mensajes en las redes sociales y, además, salieron juntos a una fiesta. Precisamente, fueron los fanáticos de ambos artistas los que filtraron fotos y videos suyos en el boliche, compartiendo tragos, charlando y bailando. Como si fuera poco, los dos fueron vistos saliendo del lugar en un vehículo particular, sin ningún otro acompañante.

PESO PLUMA Y NICKI CANTARON JUNTOS EN GUADALAJARA. FOTO: INSTAGRAM @PESOPLUMA

La ida y vuelta de los artistas en las redes

En Instagram, los representantes urbanos de Latinoamérica se dedicaron algunos mensajes que no escaparon a los ojos de los internautas. “En nuestra casa y con nuestra gente. Gracias a todos los que formaron parte de este show inolvidable, PURA DOBLE P”, había escrito Peso Pluma en la leyenda del posteo donde reveló las fotos de los shows, a lo que Nicki Nicole comentó un corazón, acompañado por el siguiente texto: “rompiste”.

Por su parte, la intérprete de “Wapo Traketero” subió una foto con Hassan Emilio Kabande Laija (nombre real de Peso Pluma) con la siguiente dedicatoria: “Los días mágicos en México. Graciass @pesopluma por invitarme a cantar con vos en esta noche tan especial con tu gente en tu ciudad, te quiero y admiro la rompiste fuerteee! Mi gente de México gracias por una vez más recibirme como en casa, los adoro”.

Como si fuera poco, en historias de Instagram, el intérprete de “Ella baila sola” subió un video bailando y cantando al ritmo de “Qué le pasa conmigo?”, de Nicki con Rels B. Además, la cantante de 22 años compartió una fotografía en su perfil oficial y, en seguida, Peso Pluma comentó: “Demasiada belleza”.

EL MEXICANO LE COMENTÓ LA FOTO A NICKI CON UN TIERNO MENSAJE. FOTO: CAPTURA @NICKI.NICOLE

Nicki Nicole habla de Peso Pluma

En una entrevista con el youtuber Héctor Eli, Nicki Nicole habló sobre su experiencia al cantar corridos tumbados junto al mexicano. “Con el Peso Pluma me pasó algo muy loco. Yo a él lo escuchaba mucho, pero no lo conocía en persona, no lo tenía tanto. Desde mi equipo, me presentaron como para formar parte del remix de ‘Por las noches’ que, por cierto, era mi canción favorita de él. Y yo dije ‘ok, es un temón pero, ¿cómo me subo a esto?’. Porque no es lo mismo que una cumbia con los Ángeles Azules, que en Argentina se super escucha; era un género que realmente era un desafío para mí”, confesó la artista.

“Y cuando vi la seguridad que me dio el Peso Pluma a la hora de subirme a la canción, cuando vi que me dio el tiempo, también, porque no te voy a mentir, las primeras veces que probé en el estudio era difícil. Él, además, no suele usar click, va como a su ritmo, a su manera. Y cuando conecté al cien con el sentimiento ahí salió el verso, y nos juntamos a hacer el video y ahí lo conocí. Me morí de risa y, realmente, se formó algo super lindo y genuino. Creo que Argentina y México somos uno”, concluyó Nicki.