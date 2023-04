Desde el gimnasio, Ninel Conde presume su figura tonificada

Ninel Conde es una de las celebridades más queridas en México y esto se debe a su gran trayectoria artística. No solo es una magnífica cantante, sino que también es actriz pues ha participado en una extensa lista de telenovelas y películas. Recientemente se posicionó en el foco de atención ya que compartió una serie de videos que causaron una revolución entre los usuarios de Instagram.

Ninel Conde conocida como 'El Bombón Asesino'. Imagen de Instagram.

Hace ya mucho tiempo que la artista vive en Miami, pero sus responsabilidades laborales la obligan a viajar en diversas ocasiones. De hecho, tiene una agenda muy ocupada entre las grabaciones de sus proyectos, las producciones fotográficas, los conciertos y algún que otro compromiso. Sin embargo, la actriz nunca descuida sus entrenamientos físicos pues es una mujer muy comprometida.

De hecho, Ninel lleva una vida fitness porque no solo acude al gimnasio a hacer sus rutinas de ejercicio, sino que también lleva una alimentación saludable para complementar a la perfección y así obtener un mejor rendimiento. Por esta razón, presume de una figura mega tonificada y es la envidia de muchos. Hace unas horas atrás, la mexicana compartió varias instantáneas para mostrar su rutina diaria.

El día de ayer Conde posteó varios videos ejercitándose en el gimnasio. En uno de los clips se ve a la mexicana practicando su serie de sentadillas con una barra con la supervisión de su entrenador, pues es muy importante tener la guía de un profesional para evitar lesiones. Por otro lado, la actriz se animó a compartir un pequeño clip con una recopilación de algunos videos haciendo ejercicio y envió un mensaje para motivar a los usuarios.

"Entrenar, comer balanceado no es vanidad… Es encontrarse con uno mismo. He escuchando millones de comentarios sobre el hecho de pasar horas en el gym, pero para mí es un momento de reencontrarme donde me puedo relajar y recuperar energía. ¿Ustedes piensan lo mismo de ir al gym?", escribió Ninel en el pie del posteo.