Florencia Peña conquistó la red luciendo su figura con un body ultra cavado

Florencia Peña viene de una temporada de teatro sumamente exitosa. Es que, en enero llegó, por primera vez al Gran Rex, la adaptación teatral de ‘Casados con Hijos’. La cómica historia de Los Argento volvió a conquistar a los espectadores con ese nuevo formato, que reunió a gran parte del elenco original.

Por casi tres meses, la actriz de 48 años volvió a darle vida a Moni Argento, la icónica y excéntrica madre de dicha familia. Sin dudas, sus fans enloquecieron al ver a Flor Peña interpretar ese papel una vez más, por lo que la actriz se mantuvo en tendencias a lo largo de la temporada.

Sin embargo, la imagen de Flor explotó tiempo después del cierre de temporada de ‘Casados con HIjos’. Es que, la diva realizó una serie de posteos en Instagram revelando un increíble cambio de look. En las fotos se la pudo ver a Peña con flequillo y cabello castaño, dejando atrás su tradicional rubio.

Finalmente, Peña reveló que dicho cambio de look llegó de la mano de una nueva etapa profesional en su carrera, ya que será jurado de Got Talent Argentina. Es más, Flor se animó a compartir algunos videos del comienzo de grabación del programa de talentos para la pantalla de Telefe, luciendo despampanante con su nueva onda.

El anuncio de Flor en las redes

Días después del anuncio de que Flor Peña será uno de los jurados de Got Talent Argentina, junto con La Joaqui, Emir Abdul y Abel Pintos, la presentadora de TV hizo otro comunicado respecto a un proyecto personal. “Quiero anunciar que hoy me despido de @divasplayok. Nada me define; soy curiosa por naturaleza. Me gusta explorar y eso fue para mí #DivasPlay”, escribió la actriz en el posteo del anuncio.

INSTAGRAM @FLOR_DE_P

“Ir en contra de los prejuicios y de los estereotipos. Y siempre bancarla parada. Soy todas las que quiero ser y en esta plataforma salí a jugar un rato. Y la pasé bomba!!!”, concluyó en ese entonces Flor Peña. La plataforma mencionada se trata de una página web conocida por estar repleta de contenido exclusivo para adultos, usualmente subido de tono.

INSTAGRAM @FLOR_DE_P

Ahora, Flor continúa bien enfocada en su regreso a la pantalla chica, como también, promociona, cada vez más, su emprendimiento de indumentaria femenina ‘Actitud de Flor’. “Soy team rosa. Es mi favorito! Y en @actitudfdeflor diseñamos prendas con este color. ¡Prepárense para conocer todo lo NUEVO! ¿LES GUSTA?”, escribió Peña en un reciente posteo donde luce super diosa con un body rosa.