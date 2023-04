Con una camiseta ajustada, Florencia Peña deja al descubierto su cintura y explota la red

Florencia Peña es una de las celebridades argentinas que más éxito ha tenido en el país. Desde joven ha protagonizado grandes tiras televisivas como ‘Casados con Hijos’, ‘La niñera’, ‘Son de diez’ y ‘Poné a Francella’. Además, estuvo al frente de la conducción de diferentes programas como ‘Flor de Equipo’ y ‘LPA’ (La Pu#@ Ama).

Sin embargo, su trabajo en la pantalla chica no es lo único por lo que Flor Peña es conocida. También es dueña de una figura infartante con la que roba suspiros siempre que luce un nuevo outfit, tanto en la televisión como en las redes sociales. Pero es sobre todo en Instagram, donde la diva hace estallar la red con sus publicaciones modelando.

En dicha red social, la actriz de 48 años cuenta con 6,1 millones de seguidores que no se pierden ningún detalle de su carrera y de su vida personal. Allí, Peña sube fotografías modelando como ninguna, logrando que todo el mundo halague su figura en cada oportunidad. Precisamente uno de sus posteos más populares en el último tiempo es aquel en el que Flor luce nada más que la camiseta de la selección argentina de fútbol, dejando al descubierto su cintura y su cadera. Al verla, sus fanáticos enloquecieron y la llenaron de ‘me gustas’.

FLOR PEÑA SE PUSO LA "10". FOTO: INSTAGRAM @FLOR_DE_P

Flor Peña en Got Talent Argentina

Como si fuera poco, en el último tiempo Flor Peña estuvo en boca de todos al impactar con un nuevo look que la hace ver más radiante que nunca. Es que la actriz reemplazó el color rubio de su cabellera por un tono más castaño, sumando un flequillo a la parte delantera. Este cambio de look se dio en el marco del anuncio de la llegada de Got Talent Argentina, el programa de talentos en el que la actriz será uno de los jurados.

De acuerdo a lo revelado por Telefe, además de Peña, el jurado estará integrado por Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul. En cuanto a la conducción, esta estará a cargo de Lizy Tagliani. Por ahora no hay fecha confirmada para el inicio del ciclo, aunque revelaron que los días lunes 10, martes 11 y jueves 13 de abril se realizarán las grabaciones de las audiciones.