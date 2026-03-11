Qué significa ver cotorras cerca de tu casa, según el simbolismo popular

Antes de quejarte por el ruido, el simbolismo dice que tener cotorras cerca es buena señal. Qué significa su presencia según la tradición latinoamericana.

En la tradición popular, las cotorras cerca de casa se asocian a prosperidad, vínculos fuertes y buena energía. Foto: Archivo

Las cotorras son ruidosas, invasivas y omnipresentes en casi cualquier ciudad argentina. Pero antes de quejarte por el escándalo que arman a la mañana, fijate lo que dice el simbolismo popular sobre tenerlas cerca: puede ser mejor señal de lo que pensás.

Comunicación y vínculos Las cotorras nunca están solas. Son aves que viven en comunidad, se mueven en bandadas y construyen sus nidos en grupo. En el simbolismo popular esa característica tiene una lectura directa: su presencia cerca de casa se asocia a vínculos afectivos fuertes, conversaciones pendientes que vale la pena tener y lazos que se van a fortalecer.

Prosperidad y buena energía En la tradición popular latinoamericana, las aves que eligen un espacio para vivir cerca de una casa traen buena energía. Las cotorras, por su vitalidad y su capacidad de adaptarse a cualquier entorno, se asocian específicamente a la prosperidad y la abundancia. Que frecuenten tu jardín o los árboles de tu calle no es casualidad, es una buena señal para el hogar.

cotorras Que las cotorras construyan su nido cerca de tu hogar es una de las señales más positivas según el simbolismo popular. Foto: Archivo Qué significa que las cotorras construyan el nido cerca Ahí el simbolismo se intensifica. Que un ave elija tu entorno para criar es una de las señales más fuertes de protección y estabilidad que reconoce la tradición popular. Se interpreta como que el espacio tiene una energía favorable que las aves detectan antes que las personas.