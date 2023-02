Cómo es la relación que tiene Salma Hayek con Harry Styles

Salma Hayek y Harry Styles son dos de las figuras del entretenimiento del momento. Por un lado, la actriz mexicana la está rompiendo en la pantalla grande con su trabajo de doblaje para el personaje Kitty, “patitas suaves” en la película animada ‘Gato con botas: el último deseo’. Además, está promocionando ‘Magic Mike’s Last Dance’, la última entrega de la franquicia que tiene a Channing Tatum como protagonista, la cual se estrena el 10 de febrero.

Por otro lado, está el cantante británico que saltó a la fama gracias a la boyband One Direction, la cual se conformó en el 2010 para el programa de talentos ‘The X Factor’. Tras la disolución de la agrupación más exitosa de esa década, Harry inició su carrera como solista y, como si fuera poco, debutó como actor. En los últimos días, Styles estuvo en boca de todos tras ganar su primer Premio Grammy a ‘Mejor Álbum del Año’ por ‘Harry’s House’. ¡Bien merecido!

ZOE SALDAÑA, SALMA HAYEK Y HARRY STYLES SALIERON JUNTOS TIEMPO ATRÁS. FOTO: ARCHIVO

Y, ustedes se preguntarán por qué hablamos de Harry y Salma en una misma nota. La razón es que ambos llevan una bonita relación de amistad, por la que muchos tienen curiosidad. Los artistas se conocieron un par de años atrás en el rodaje de la película de Marvel ‘Eternals’, donde la actriz de 56 años interpretó a Ajak, mientras que el intérprete de ‘As It Was’ encarnó a Eros, el hermano de Thanos.

El tierno saludo que Salma le dedicó a Harry

El cariño que siente Salma por Harry se nota a primera vista, sobre todo cuando la protagonista de ‘Frida’ le dedica tiernos mensajes en la red. Esto sucedió el pasado 1 de febrero, cuando Hayek compartió una linda fotografía junto al cantante de 29 años en Instagram con la siguiente leyenda: “¡Feliz cumpleaños Harry! ¡Disfruta lo que queda de tener un 2 como el comienzo de tus dobles dígitos!”.

SALMA LE DEDICÓ UN FELIZ CUMPLEAÑOS A HARRY. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

En seguida, el posteo se volvió muy popular en Instagram, sobrepasando los 500 mil ‘me gustas’. Y, por supuesto, no faltaron los comentarios de los usuarios: “Esta foto es demasiado para el internet!!”; “Harry ya es latino, tengo cero dudas. Ya denle su pasaporte que necesita visa para todos los países JAJAJA”; “Que hot son”; “tráelo a México Salma“; “Es esto un edit?, mi cerebro no puede comprender esta foto”; “BEST CROSSOVER EVER”; “Él es el nuevo Juan Gabriel, háganme cambiar de opinión”; “OH HELL YES”; “hermanos mexicanos”.

La vergonzosa anécdota de Salma y Harry Styles

Un par de años atrás, Salma Hayek estuvo de invitada al show de Ellen DeGeneres, en su versión virtual, donde reveló un singular episodio con Harry Styles y su búho. Luego de que la presentadora preguntara sobre el comportamiento de la mascota en frente de otras personas, la productora cinematográfica no dudó en contar lo siguiente: "Una vez había una celebridad muy importante en mi casa, no diré su nombre, y estaba totalmente emocionado con el búho y solo esperaba que yo se lo pusiese a él sobre la cabeza porque veía que estaba encima de mí".

Luego, Salma agregó: "Él me dijo: 'Buah, necesito un búho en mi vida. ¿Cómo lo haces?'. En el momento menos esperado, sí, se le posó en la cabeza, pero luego hizo lo que suele hacer: ponerse a toser. Y de repente una bola de pelo de rata le cae en la cabeza". Al finalizar la entrevista la actriz no se contuvo y reveló que se trataba del ex One Direction.