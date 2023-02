Yanet García volvió a derretir la red con una candente sesión de fotos

Yanet García sabe bien cómo modelar en las redes para dar de qué hablar. En cada sesión de fotos, la influencer de 32 años presume su silueta perfecta con la lencería más sensual de la red. Es por eso que la ex “chica del clima” tiene 15 millones de seguidores en Instagram, que no se pierden ninguna imagen candente de la diva.

Paralelamente a su trabajo televisivo, Yanet García se inició como modelo para adultos, siendo la primera mujer en aparecer en la portada de una famosa revista para adultos, en su edición para México. Además, la actriz oriunda de Monterrey, Nuevo León, se hizo una cuenta en otra exitosa plataforma erótica, donde sube contenido exclusivo para sus suscriptores anuales.

INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

En Instagram, Yanet aprovecha su gran alcance para promocionar su contenido virtual, por lo que, cada tanto, se anima a postear fotografías presumiendo su figura de infarto, causando furor en la red. Esto mismo sucedió con su más reciente posteo, donde se la puede ver de espaldas, mostrando su cuerpo cubierto por un conjunto de lencería negro, lleno de transparencias.

De inmediato, sus seguidores enloquecieron al ver la faceta más sexy de Yanet, por lo que realizaron comentarios como los siguientes: “Hermosa sexy me encantas”; “Preciosa”; “Hermosa mi Yanet”; “García eres única mi amor te mando muchos muchos besitos desde Michoacán”; “que MUÑECOTA más impresionante”; “Honeymoon Lingerie”; “Maya sexy!!”; “Classic model outfit”.

INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

Pero las fotografías sensuales no representan el único contenido de la protagonista de ‘Bellezonismo’, puesto que también usa las redes sociales como un medio para comunicar mensajes positivos, de amor propio y de cuidado personal. Esto se vio reflejado también en otro posteo de la diva en el que aparece caminando por las calles de Nueva York. En la leyenda de la imagen en blanco y negro en la que Yanet se ve como una diosa cubierta con un gran tapado, escribió: “if you wanna go fast go alone, if you wanna go far go together” (Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado).