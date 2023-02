Desde el gimnasio, Romina Malaspina enseña sus predominantes curvas y enciende la red

Una diva como Romina Malaspina sabe que para mantener su estado saludable y su figura envidiable, debe llevar a cabo ciertas rutinas de cuidado personal que tienen que ver con el ejercicio y la buena alimentación. Es más, todo el tiempo, la ex chica ‘Gran Hermano’ revela sus recetas favoritas para contribuir a su nutrición.

Además, la influencer de Instagram no duda en posar desde el gimnasio a diario, puesto que el ejercicio físico es una de sus actividades favoritas. Así lo ha señalado en más de una ocasión, mientras habla con sus 2,5 millones de seguidores de la red social de la camarita.

ROMINA MALASPINA ENTRENA A DIARIO. FOTO: INSTAGRAM @ROMIMALASPINA

Esta vez, Malaspina se atrevió a subir un collage de fotografías desde el gym, presumiendo su figura de infarto luego de ejercitarse. Luciendo un ajustado top de color beige y unas calzas de tiro alto que combinaron, la ex conductora del Canal 26 causó furor.

Ese mismo look fue el que Romina eligió para afrontar un día cargado de compromisos y trabajos. “My look for a busy day” (Mi look para un día ocupado), escribió la modelo sobre las fotos donde también viste una campera de cuero y una cartera que hace “match”.

ROMINA MALASPINA PRESUME SU SILUETA. FOTO: INSTAGRAM @ROMIMALASPINA

El último show de Malaspina en Neuquén

En las últimas horas, Romina compartió en Instagram un video resumiendo lo que fue su reciente presentación en Neuquén, donde presentó su DJ set. “Un poco de lo que fue Neuquén, feliz de haber formado parte del festival de la confluencia. Gracias gente por su inmenso cariño y buena energía. Un día más que soy feliz de estar haciendo lo que amo”, dijo Malaspina en la leyenda del video.

En seguida, sus fanáticos la llenaron de felicitaciones y buenos deseos por animarse a hacer lo que ama. “Feliz por tus éxitos Romi bonita”; “bravo Romy”; “Con el Flow la Romi”; “Todo hermoso como tu lo mereces!!!!”; “Q gran persona sos Romi genia total”; “Eres la mejor Romi”; “Me alegra que consigas tus metas”; “Genia”; “Ohh te likeo Korolova”; “Vamos por más éxitos”.

Además, este fin de semana, Romina Malaspina presentará su DJ set en Mendoza, específicamente en KeineMusik, por lo que anunció el evento en sus Insta Stories para que todo aquel que quiera verla en vivo no se pierda la oportunidad.