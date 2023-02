Con tacones altos, Yanet García presume su espectacular silueta

Cada día, Yanet García es noticia por algún singular motivo relacionado a su carrera o a su vida personal. Es que se trata de una de las principales modelos mexicanas, de las más relevantes cuando se trata de la exposición que tiene en las redes. Si bien muchos la conocen como “la chica del clima”, tras presentar el clima en diferentes programas televisivos, la influencer también supo hacerse una carrera aparte, volviéndose cada vez más conocida a nivel internacional.

YANET GARCÍA MODELA EN LAS CALLES DE MANHATTAN. FOTO: INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

Paralelamente a su trabajo televisivo, Yanet García comenzó a modelar para diferentes revistas como también para algunas famosas plataformas de contenido para adultos. Así fue haciéndose famosa por sí misma, modelando su figura de infarto para las mejores firmas de indumentaria y lencería femenina. Así, la también actriz fue sumando fanáticos, que se ven reflejados en sus casi 15 millones de seguidores en Instagram.

LA MODELO PASA LAS HORAS CON SU MEJOR COMPAÑÍA, SU PERRITA MAMACITA. FOTO: INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

En la red social de la camarita, Yanet García no teme en revelar las más candentes sesiones fotográficas, como tampoco duda enseñar detalles de su día a día. En 2021, la celebridad de 32 años se mudó a un gran edificio de Manhattan, Nueva York, por lo que, desde ese entonces, comparte varias imágenes con las calles de la gran manzana de fondo.

Precisamente, en su más reciente publicación de Instagram, Yanet García sale caminando por las calles de la gran ciudad luciendo un espectacular outfit. La diva vistió un tapado color blanco, unos leggins negros y completó el look con unas botas de plataformas. En seguida, sus fanáticos la llenaron de halagos como los siguientes: “Amooo”; “It was nice seeing you”; “La mujer mas Perfecta y Hermosa sobre la tierra”; “I like the look”; “Mamacita hermosa”; “mi bb paseando te quiero mucho mi bb”; “Saludos Guaapaa Un Feliz Sábado…”; “Eres muy hermosa”; “Diosa”.