Irina Baeva confirma boda con Gabriel Soto con una invitación a Alan Tacher en Despierta América

Irina Baeva es la nueva invitada de honor en Despierta América. En el matutino de Univision, la actriz rusa se presentó con una invitación simbólica que entregó a Alan Tacher y con la cual confirmó su boda con Gabriel Soto, despejando, quizás de forma definitiva, todas las dudas que giraban en torno a la relación.

Primero fue la foto que Irina Baeva compartió junto a Gabriel Soto en su cuenta de Instagram. Ahora, la actriz rusa volvió a confirmar que el amor con el artista mexicano sigue intacto y lo hizo en el marco de uno de los programas más vistos de la televisión.

Baeva se presentó en Despierta América en condición de invitada de honor e hizo su entrada triunfal con un particular obsequio que entregó a Alan Tacher. El mismo presentador lo tomó y leyó ante el público: “Nuestra boda. Irina Baeva y Gabriel Soto”.

Acto seguido, la artista de 30 años recordó una charla que Tacher había tenido con Soto vía Zoom. En la misma, el presentador del matutino de Univision le reveló al actor que había hecho una apuesta, la cual consistía en que sí se iba a casar con Baeva y en que él iba a ser uno de los invitados.

Es por esto que la invitación es un gesto simbólico. La boda entre la mediática pareja parece ser un hecho, aunque todavía no hay una fecha concreta para la celebración.

Despierta América: todo lo que dijo Irina Baeva sobre su relación con Gabriel Soto

“No tenemos fecha, pero ya tenemos la primera invitación oficialmente”, reveló Irina Baeva, quien también manifestó los deseos de la pareja de que la boda se lleve a cabo durante el transcurso de este año.

“Ni siquiera es algo que nosotros sabemos responder”, dijo la artista rusa acerca de la fecha del casamiento, agregando que es algo que los más cercanos a la pareja preguntan con constancia.

Sobre los rumores que tanto circularon acerca de una supuesta separación, Irina manifestó que con Gabriel saben muy bien lo que tienen que hacer. “Ya no tenemos que demostrarle nada a nadie. Ya no tenemos que estar publicando, posteando para que alguien nos crea, creo que decidimos ya no ser parte de este juego a estas alturas del partido”, declaró.

Para finalizar, hizo mención a los rumores que hablaban de que ambos habían firmado un contrato por el cual no podían dar a conocer su supuesta ruptura. “Pues yo no lo he cobrado”, dijo Baeva generando las risas de Alan Tacher y los demás presentes en Despierta América.