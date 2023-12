Emilia Mernes enciende las redes mostrando su tonificado abdomen

Emilia Mernes se encuentra en un gran momento de su vida. La joven artista de 26 años agotó esta semana 100.000 entradas en 10 horas para sus shows en el Movistar Arena. Convirténdose en la primer artista en lograr esto, los shows serán los días 6, 7, 19, 20, 21, 23 de abril y 3, 29, 30, 31 de mayo, donde presentará su última obra discográfica inspirada en la cultura pop de los años 2000 ".mp3".

La cantante de "cuatro veinte" muestra su felicidad en redes sociales a sus más de 8 millones de seguidores y además comparte con ellos imágenes que la posicionan como uno de los iconos pop más importantes del país. Marcando tendencia y mostrando su estilo único, Emilia se roba todas las miradas en Instagram, compartiendo fotos mostrando su abdomen con un top abierto color celeste muy escotado.

Emilia acompañó a su novio Duki en sus sold out en River esta semana. Fuente: Instagram @emiliamernes

Además, Mernes acompañó el look con un pantalón de jean azul de tiro bajo, flecos en la cintura y un aplique de flor al tono con la remera que en su cuello alto termina adornado con tachas metálicas que simulan púas. La cantante muestra su figura perfecta acompañada de su pelo largo, lacio y suelto.

En las imágenes, se ve a Emilia posando adelante de una cortina negra y su novio, Duki aprovechó para comentar sobre ella. En los comentarios de la publicación, podemos leer que el trapero puso "Unas ganas de ser tela negra para cubrir la espalda" que se lleno de likes de sus fans. La pareja se muestra sumamente enamorada desde el 2021.

Emilia enamora a sus seguidores con su figura perfecta. Fuente: Instagram @emiliamernes

Las imágenes que muestran la belleza de la joven de Entre Ríos, se llenaron rápidamente de likes superando en menos de 15 horas los 900 mil me gusta. Los fans, que agotaron todos sus shows del año que viene, halagaron a Mernes con frases de sus propias canciones "No existe nadie con permiso pa ese booty", "No salís de mi cabeza", entre otras.