Champiñones al ajillo, una guarnición totalmente sabrosa, para preparar fácilmente con 5 ingredientes

Hoy te seducimos con estos champiñones al ajillo, con tan solo cinco ingredientes prepararás un platillo exquisito y práctico. Ideal para cuando llegas a tu hogar después de una larga jornada y quieres preparar una comida sabrosa. Te enamorarás de esta receta, y tus seres queridos estarán más que felices con tus dones culinarios. No puedes dejar de preparar este plato si eres un apasionado del buen sabor. ¡Manos a la obra!

Champiñones al ajillo. Fuente: Comedera

Ingredientes

1 kg. de champiñones enteros

4 dientes de ajo

1 cebolla

100 ml. de vino blanco (medio vaso)

Perejil al gusto

Sal y pimienta al gusto

Aceite cantidad necesaria

Rinde para 4 personas.

Procedimiento

El primer paso para preparar unos deliciosos champiñones al ajillo es comenzar por ocupar una sartén bien ancha o una olla de hierro y colocar, allí mismo, un chorro de aceite. Caliéntalo a temperatura media, ya que si el fuego es muy fuerte, es probable que el aceite se queme y, como consecuencia, quemará el sofrito que prepares. Champiñones al ajillo. Fuente: Youtube

El siguiente paso es pelar una cebolla y picarla bien y, cuando el aceite esté caliente, incorpórala a la sartén. Tienes que ir removiendo, y verás que comenzará a largar sus jugos naturales. Cocínalas por unos 5 minutos. El punto es que se doren, por eso es que tienes que estar al pendiente de la cocción. No agregues por el momento nada de sal.

Pasados esos 5 minutos y con la cebolla dorada, agrega los champiñones enteros y limpios. Para limpiarlos, trata de no dejarlos mucho tiempo debajo del agua del grifo, pero asegúrate que se les quite toda la tierra y suciedad. Ya que, sumergirlos mucho en agua, puede modificarles el gusto ¡y eso no es lo que buscas! Ahora sube el fuego y remueve con frecuencia mientras se cocina todo por 5 minutos más.

Tip MDZ: A la hora de comprar los champiñones, es importante que elijas los que no contengan manchas ni grietas, tampoco deben ser completamente blancos. Si prestas atención a esto, evitarás que se descompongan en pocos días. Ahora, pasado el tiempo de cocción, agrega el vino blanco y, aguarda en el fuego unos minutos, para que se evapore el alcohol. Champiñones al ajillo. Fuente: Youtube

Agrega un puñado de perejil fresco, remueve por 10 segundos sin cocinarlo demasiado y suma un ajo picado. Mezcla brevemente y cocina unos minutos más. Recién, en este momento, se puede agregar una pizca de sal y pimienta negra recién molida. ¡Estos champiñones al ajillo están listos! Otro Tip MDZ: Si tu idea no es consumir los champiñones en el momento, guárdalos en lel refri lo más pronto posible, o en el cajón de las verduras, envueltos en un paño de cocina, así aguantarán varios días sin ponerse en mal estado. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.