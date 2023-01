Sol Pérez cautivó frente al espejo con su bella figura en traje de baño

Sol Pérez es una de las figuras argentinas con mayor actividad en Instagram. Tiene más de 6 millones de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza y llenan sus publicaciones de miles de 'me gusta' y comentarios. Además, hay quienes le responden sus historias para intentar entablar una conversación con ella. Así es como inició su amor con Guido Mazzoni, quien le hablaba a través de la red social.

Él es dueño de una cadena de gimnasios e intentaba invitar a salir a Pérez y su plan no salía tal cual lo había pensado. Insistió en enviarle mensajes para que cayera rendida a sus pies y, sin dudas, lo logró.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

“Dejo el nesquick por vos”, fue el primer mensaje que Guido le mandó el 11 de febrero de 2018. “Por una salida con vos me tatuó la frase ‘hoy salí con Sol y la amo’ en una nalga”, confesó Mazzoni. “Tenes los mejores dientes que vi en mi vida. Dejaría que me muerdas con toda tu fuerza en mi brazo y le llevaría a mi dentista que haga un molde y los colgaría en el respaldo de mi cama”, fue otro de los comentarios que asombró a los internautas luego de que, recientemente, Pérez los expusiera.

Con el que logró una respuesta por parte de Pérez, fue: “Una salida para enamorarnos mal. Teneme fe Sol”. Lo envió el 13 de febrero de 2018 y eso provocó risas por parte de la analista de Gran Hermano.

Sobre lo que pasaba, en el programa de Verónica Lozano, Sol señaló: "Lo que pasa es que él nunca me invitaba a cenar, solo me decía ‘estás más buena que el sándwich que me comí en el recreo’, entonces a mí me causaba gracia y solo le respondía ja ja”.

Ahora, Pérez compartió una fotografía frente al espejo en traje de baño que cautivó a sus seguidores y que, de se seguro, provocó una catarata de mensajes.