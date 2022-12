Sol Pérez es dueña de una gran belleza y cada vez que sube nuevo material a su cuenta de Instagram no pasa desapercibida. Sus publicaciones se llenan de 'me gusta' y elogios en segundos. Son más de seis millones de personas que están atentas a todo lo que realiza la analista de Gran Hermano.

Ahora, la futura mujer de Guido Mazzoni demostró con una fotografía junto a su madre de donde proviene su gran atractivo. Carla Pérez trajo al mundo a la mediática el 16 de julio de 1993 junto a Horacio Pérez.

Así de bella luce Carla, la mamá de Sol Pérez

Recientemente, la panelista de Telefe, en diálogo con Andy Kusnetzoff, habló sobre el vínculo con su progenitora y destacó que es muy diferente la relación que tenían cuando era una adolescente. "Me acuerdo que recién se empezaba a usar el mail y yo tenía 14 años y mi mamá se me paraba atrás. Y yo quería chamuyar, no daba, y me re peleaba", contó Pérez.

Sol Pérez

"Era un escándalo en mi casa y en su momento la veía como mi enemiga Nº 1”, detalló y posteriormente, resaltó: “Pero hoy mi mamá es mi mejor amiga. Yo me muero sin ella".

"Yo creía que ella me quería vivir la vida porque quería elegirme todo, era muy sargento”, recordó Sol y, delante de las cámaras, agregó: "Yo iba al colegio todo el día y me estaba atrás constantemente".