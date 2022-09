El video de Sol Pérez en traje de baño que conquistó miles de corazones

Desde que irrumpió en los medios, Sol Pérez no pasa desapercibida. Ya sea por sus ocurrencias delante de las cámaras de Canal 26 o por lo que comparte en Instagram, la joven siempre da algo de qué hablar. Al comienzo de su carrera se enfadaba mucho con lo que se decía de ella, pero por suerte eso ya cambió.

"Ya no me enojo. Soy muy contestadora, no me llamo a silencio si tengo una idea, a veces leo cada cosa en las redes y me da de leer. Soy muy justiciera, no porque estoy muy enojada. Soy muy efusiva para discutir, pero después no me doy manija con eso, no me enrosco, no guardo enojos. Cuando alguien me enoja mucho decido no hablarle a esa persona, decido mantener distancia y no hablarle nunca más", señaló en una entrevista con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y expresó: "El invento no me lo banco, ese es mi límite, deja de ser una discusión y se transforma en defenderte de las mentiras. Al juego de las mentiras no me presto".

Acerca de lo que más le molesta que se diga de ella, indicó: "Antes me molestaban más, que si sos gato, que si no, quién me banca, cómo llegué, todo eso me jodía antes. Me molesta que me subestimen, que por mostrar el físico no pueda tener una idea. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero ya casi no me molesta nada, ya me curtí".

En la actualidad, Sol es una de las figuras que mayor revuelo causa cuando sube contenido a la web. Así ocurrió recientemente cuando compartió un pequeño video clip bailando en traje de baño. Las imágenes se llevaron todas las miradas y conquistaron miles y miles de corazones.