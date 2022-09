Cuál es la forma de descansar que recomienda Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís dio sus primeros pasos en la música cuando apenas tenía 20 años. Hoy, con más de cuarenta años de carrera es considerado, por lejos, uno de los músicos mexicanos más queridos del mundo. Arrancó junto a Joel Solís y su grupo fue transmutándose. Fueron los Soles Tarascos, Los Hermanitos Solís y en 1972, Los Bukis. En la actualidad no hay quien no lo llame y recuerde así.

Antes del nuevo milenio, Marco Antonio se abrió paso como solista y lanzó En pleno vuelo. En menos de una semana alcanzó grandes cifras: vendió medio millón de unidades y se posicionó en los primeros lugares en la lista de temas latinoamericanos de Billboard en los Estados Unidos.

Luego vino su disco homónimo y posteriormente, Trozos de mi alma. En este trabajo discográfico le puso voz a creaciones suyas que había cedido a otros intérpretes como Ricardo Montaner, Enrique Iglesias y Rocío Dúrcal, entre otros.

El Buki

En su cuenta de Instagram, Solís cuenta con casi tres millones de seguidores que están pendientes de cada paso que cada. Ahora, en su última publicación, el cantautor subió una fotografía desde el gimnasio y brindó una recomendación que no pasó por alto para ninguno.

"Una forma de descansar es hacer ejercicio. Se despeja la mente, se equilibran las emociones y el cuerpo de tonifica", redactó Solís y señaló: "¡Altamente recomendable!".

Los mensajes de sus fanáticos no demoraron en aparecer. "Tus canciones me llenan el alma", "Me encanta tu música crecí oyendo la letra de tus canciones y se han vuelto muy significativas para mi", "Qué lindo", "Hacer ejercicio es vivir una vida más larga" y "Siempre serás mi ídolo", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.