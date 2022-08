Cuántos años estuvo Marco Antonio Solís sin ver a Beatriz, su hija mayor

Con más de cuatro décadas de carrera, Marco Antonio Solís es hoy uno de los artistas mexicanos más populares y queridos del mundo. Sus inicios en la música fueron a los 20 años cuando conformó El Dueto Solís junto a su primo Joel Solís. Por mucho tiempo estuvieron juntos y el nombre de la agrupación fue mutando: en 1972 se bautizaron como Los Bukis, pero antes fueron Los Soles Tarascos y Los Hermanitos Solís.

Marco Antonio Solís

A fines de la década de los '90, se abrieron y Solís inició su camino como solista. Así lanzó En pleno vuelo, su primer disco que, en menos de una semana, vendió medio millón de unidades y ocupó los principales lugares en la lista de temas latinoamericanos de Billboard en los Estados Unidos.

Para ese entonces, ya era papá de Beatriz Solís. La fama provocó su separación de Beatriz Adriana, la mamá de su pequeña, y las cosas se tensaron entre ellos. Este fue uno de los motivos por los cuales no vio por un largo tiempo a su niña. Al tiempo, Solís se casó con la modelo cubana Cristy Solis y con ella tuvo dos hijas más Marla y Alison.

Recién a sus 18 años, Beatriz salió a hablar y contó que durante 10 años estuvo sin ver a su padre y que el contacto era solo telefónico. "No le importé como hija. No creo que le importe mi carrera. Yo quiero resaltar por mi cuenta, no por ser hija del Buki", indicó la artista.

Familia Solís

En 2010, El Buki se reencontró con su hija, se reconciliaron y él le produjo gran parte de sus canciones como solista. En la actualidad llevan una relación muy cercana.