Así fue la trágica muerte de Leonardo Martínez, el hijo adoptivo de Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís es uno de los tantos artistas mexicanos que ha triunfado en todo el mundo con su música. Es papá de Marco Antonio Solís Jr., Beatriz Adriana Solís, Alison Solis y Marla Solís. Pero, además tenía un hijastro que falleció en el 2000, Leonardo Martínez. El joven nació fruto del amor de Beatriz Adriana con otro hombre y El Buki lo adoptó y le tenía muchísimo cariño.

Leonardo Martínez, hijastro de Marco Antonio Solís

Pero, ¿cómo fue la trágica muerte de Martínez? El joven se fue con un amigo a la salida de un show del músico mexicano en la ciudad de Tijuana (Baja California) y en el camino fueron secuestrados. Las negociaciones no fueron sencillas y los captores pedían cerca de 800 mil dólares. Beatriz Adriana no tenía ese dinero y se lo pidió a Solís.

Marco Antonio luego de su show se fue de gira a Europa y fue allí donde se enteró de la noticia. Cuando se puso en marcha para enviar el dinero, ya era tarde… el cuerpo del joven había sido encontrado sin vida.

Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana, su primera esposa

Tal fue el dolor para El Buki que le dedicó la letra de 'Si no te hubieras ido', un gran éxito en todas las emisoras. “Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú”, canta en la famosa canción.

Si bien muchos pueden interpretar que el tema es una despedida amorosa, lo cierto es que tiene que ver con una separación terrenal, con despedir a un ser querido al morir.