Te sorprenderá cuánto mide realmente Shakira sin tacones

Casi tres meses han pasado desde que Shakira y Gerard Piqué hicieron oficial su separación. Hasta el momento, la cantante colombiana había preferido mantenerse en silencio. Sin embargo, días atrás, todo cambió cuando brindó una entrevista a Elle y habló del duro momento que está atravesando.

Shakira

"Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos y ver que se convirtió en algo vulgarizado y abaratado por los medios", expresó Shakira.

Y señaló: "Las mujeres tenemos esta resiliencia que es innata en todas nosotras, estamos destinadas a nutrir y cuidad a aquellos que dependen de nosotras, así que me las arreglo, recordándome a mí misma que necesito convertirme en un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que quieren y recuerdo lo que quiero en que se conviertan".

Shakira y Gerard Piqué

Al ser consultada acerca de la nueva relación de su ex pareja con Clara Chía Martí y si era cierto que ella no quería terminar su matrimonio, indicó: "Creo que esos detalles son de alguna manera demasiados privados para compartirlos, al menos en este momento, cuando todo es tan crudo y reciente, solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia". Luego, agregó: "Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar futbol y ganar títulos. Fue un acto de amor".

En estos momentos, todas las miradas están puestas sobre ella y son muchos los que están pendientes de cada paso que da. También hay quienes desean conocer todo sobre la intérprete de Antología. Es por esto, que aquí te contamos un dato que no todos conocen: su verdadera estatura sin tacones. Shakira mide realmente 1,57 m.