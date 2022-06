Así descubrió Shakira que Gerard Piqué le fue infiel

Pocos días han pasado desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron la noticia que impactó a cientos de personas. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", comunicaron.

La cantante colombiana y el futbolista español se encontraban juntos desde 2011 y tienen dos hijos: Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak. Se conocieron poco antes del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando él apareció en el clip musical de Waka Waka (This Time for Africa), la canción oficial del torneo.

¿La razón de su separación? Infidelidad. ¿Y cómo se enteró Shakira que Piqué le era infiel? Ella contactó a una agencia de detectives para que espiaran a su pareja. Según el programa El Gordo y la Flaca de Univisión, los investigadores fueron los que "traicionaron" a la artista divulgando parte de la información a los medios de comunicación.

Shakira y Gerard Piqué

Al parecer, Shakira tendría todas las imágenes de Piqué en situaciones comprometedoras con otra mujer. Ella pagó por las fotografías y quiere mantener su privacidad. El paparazzi Jordi Martín, contó: "Shakira no quería que saliera la noticia. Gerard es el que ha forzado a que saliese. En el momento en el que sale lo de la chica, yo me pongo a averiguar quién es... Tiene 22 años y me dicen que es azafata por las noches en una discoteca que frecuenta mucho Piqué".

Shakira

Hoy, la intérprete de 'La tortura' no está viviendo su mejor momento. A esta noticia, se suma que se enfrenta a un juicio por presunto fraude fiscal en España después de que perdió una apelación el 26 de mayo. Los fiscales afirman que no pagó hasta 14,5 millones de euros en impuestos sobre los ingresos obtenidos entre 2012 y 2014.