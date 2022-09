Qué edad tenía Carmen Villalobos cuando protagonizó 'Sin senos no hay paraíso'

Sin senos no hay paraíso se emitió en 2008 y le permitió alcanzar el estrellato a varias figuras, entre ellas Carmen Villalobos. La producción estadounidense fue escrita por Gustavo Bolívar y producida por RTI Televisión para Telemundo. La historia gira entorno a la bella Catalina Santana y su grupo de amigas que prestan servicios sexuales a los hombres más poderosos del narcotráfico.

Lo cierto es que obtener ese papel no fue tarea sencilla para Villalobos debido a que la señal televisiva no quería que ella sea la actriz estelar. El escritor y el productor ejecutivo (Hugo León Ferrer) estaban convencidos que debía ser una artista colombiana quien estuviera al frente de la telenovela y Telemundo aseguraba que debía ser mexicana.

"Sí o sí nos decían que la niña tenía que ser una mexicana y nosotros 'no, tiene que ser colombiana'. La peleó Hugo, la peleé yo… Todos decíamos 'no, tiene que ser colombiana, es una historia colombiana', y ellos 'no, que tiene que ser mexicana", confesó Bolívar.

Sin senos no hay paraíso, la tira que llevó al estrellato a Carmen Villalobos

Villalobos es una agradecida de este papel ya que "le debe casi todo". Acerca de la telenovela y Catalina Santana, tiempo atrás, señaló: "El público me abrió las puertas y me reconoce gracias a ese personaje y me lo disfruté desde el primer día hasta el último. Fue una experiencia que marcó mi vida y mi carrera".

Pero, ¿qué edad tenía cuando estelarizó Sin senos no hay paraíso? En la primera temporada de la producción, Villalobos tenía tan solo 24 años.

