Mira cómo luce hoy El Titi a 14 años de 'Sin senos no hay paraíso'

Sin senos no hay paraíso se lanzó en junio de 2008 y al instante acaparó todas las miradas de los televidentes. La telenovela estadounidense fue escrita por Gustavo Bolívar y producida por RTI Televisión para Telemundo. Cuenta la historia de la bellísima Catalina Santana (interpretada por la joven Carmen Villalobos) y su grupo de amigas que prestan servicios sexuales a los hombres más poderosos del narcotráfico.

Carmen Villalobos protagonizó Sin senos no hay paraíso

Sus protagonistas se ganaron el corazón de miles de espectadores en el mundo y hoy, a más de una década de su lanzamiento, no hay quien no recuerde a quienes entretuvieron a tantas personas en la pantalla chica. Muchos se preguntan cómo se encuentran ellos en la actualidad y por ello, aquí te contamos sobre uno en particular.

Gregorio Pernía es el actor colombiano que se puso en la piel de El Titi, un peligroso narcotraficante que se transformó en uno de los grandes villanos de la historia. En la tira actuaba sin medida para alcanzar todos sus objetivos y por eso, muchos lo miraban con malos ojos. Además, vivió una difícil historia de amor con la protagonista de la historia.

Esta ficción le permitió dar un gran salto a la fama internacional y luego de ella, se lució en otras producciones en la pantalla chica. 'Las detectivas y el Victor', 'Ojo por ojo', 'Decisiones extremas', 'Corazón valiente', 'Tres caínes' y 'La esquina del diablo', son algunas de las tiras en las que participó.

En la actualidad tiene 52 años, es papá de cinco hijos y está en pareja con Érika Rodríguez. Los años parece que no pasaron para él. Mira cómo luce en la actualidad.

Noticias Relacionadas Qué pasa con el rating de Top Chef VIP, el reality conducido por Carmen Villalobos