Así fue el día que la Doctora Polo no solucionó un caso en la televisión

Si bien Ana María Polo se hizo mundialmente conocida gracias a Caso Cerrado, fue en 2001 cuando comenzó a resolver conflictos en la televisión en otro programa. En ese entonces conducía Sala de pajeras y se encargaba de darle solución a diversos conflictos amorosos que hacían estallar en risas en los televidentes.

Doctora Polo

"Todos los conflictos que se presentan en Caso Cerrado son reales, o sea en la materia los hechos ocurrieron, es una verdad", expresó la Doctora Polo sobre lo que sucede delante de las cámaras de Telemundo.

Y reconoció: "La gente dice que son ficticios, porque hoy en día, no se sabe lo que es la verdad o lo que es mentira. Son personas que han tenido vivencias parecidas a lo que se está presentando, y muchas veces parte de su vida está reflejada ahí".

Caso Cerrado

A lo largo de todos estos años le ha hecho frente a cientos y cientos de conflictos. Sin embargo, un día no pudo solucionar un caso. ¿Qué ocurrió? Mientras intentaba dar una resolución al problema, uno de los involucrados la increpó.

"Escúcheme, usted tiene que presentar el divorcio, porque usted no puede estar casado…”, señaló la Doctora Polo. "Yo no voy a tener un divorcio porque no me da la gana, y tú no eres nadie para decirme eso, yo me divorcio cuando quiera", le contestó el hombre.

Indignada, Polo manifestó: "Tú eres un descarado, se acabó el caso señores, salgan, no los quiero aquí, se acabo el caso".