Sol Pérez alardea su belleza en top frente al espejo y se lleva todas las miradas

Sol Pérez sorprendió a todos con su última decisión. La joven conductora optó por abandonar su silla en el panel de Nosotros a la mañana para finalizar su carrera de Derecho en la UBA. "Me voy a estudiar es la idea, la idea es terminarla pero bueno, tengo que preparar el examen, es un examen que necesitas mínimo tres meses para prepararlo", explicó frente a las cámaras de eltrece.

Y agregó: "Para mí es imposible, duermo cinco horas, se que hay gente que duerme mucho menos, no es una excusa, pero me cuesta mucho, tengo mucho desgaste, duermo muy poco y se me hacía imposible".

Sol Pérez en eltrece

Luego de escucharla, El Pollo Álvarez le expresó: "Sos una excelente compañera, sos recomendable siempre, sos excelente laburando, le metés con todo, así que te quiero agradecer el compromiso".

Si bien abandona el canal del solcito, Pérez continuará con la conducción de uno de los noticieros de Canal 26. También, se rumorea que fue convocada por Telefe para ser parte de The Challenge Argentina, un nuevo reality de desafíos físicos que se estrenará a fin de año y que tendrá a Marley en la conducción.

Pérez tiene una gran cantidad de admiradores que siguen bien de cerca sus pasos y que, de seguro, la acompañarán en la señal que decida estar. Esto se puede ver en sus redes sociales. En Instagram cuenta con miles de seguidores que llenan sus publicaciones de comentarios y halagos.

Noticias Relacionadas El álbum de fotos de Soledad Pastorutti que recibió cientos de elogios

En las últimas horas, compartió una fotografía frente al espejo que se llevó todas las miradas. En la imagen, Pérez alardeó su gran belleza en top y nadie la pasó por alto.