El señor de los cielos: quién es el actor que confirmó su participación en la nueva temporada

En 2013, Telemundo y Canal Caracol apostaron a El señor de los cielos. Casi de inmediato llamó la atención de la audiencia y debido a su grandioso éxito, la producción decidió lanzar más temporadas. Hoy, están trabajando en la octava entrega y hay mucha expectativa entorno a lo que ocurrirá con el regreso de Rafael Amaya a la ficción.

En la historia escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso, el actor le da vida a Aurelio Casillas (el mexicano Amado Carrillo). "A petición del público, estamos muy contentos de traer de vuelta a El señor de los cielos y por la oportunidad de deleitar a los fans con el esperado regreso de Rafael Amaya", manifestó, poco tiempo atrás, Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo para Telemundo Global Studios.

Pero él no es el único que vuelve a la ovacionada telenovela. Otro de los que nuevamente deleitará con su actuación delante de las cámaras es Iván Arana. El artista se pondrá en la piel de Ismael Casillas, uno de los hijos no reconocidos del protagonista y posteriormente, mano derecha de su hermana Rutila.

Iván Arana confirmó su participación en la nueva temporada de El señor de los cielos

Fue él mismo quien lo confirmó en su cuenta de Instagram con una publicación. "¿El 8 es un buen número no?", escribió junto a tres fotografías en blanco y negro donde se lo ve caracterizado como su personaje en la narcoserie.

Carmen Aub como Rutila Casillas en El señor de los cielos

¿Y qué pasará con su hermana en la ficción? Muchos especulan con la vuelta de Carmen Aub a la tira y sobre esto, ella señaló: "Una parte de mí, yo ya había dicho yo ya cerré el ciclo, ya estoy haciendo otras cosas, pero también otra parte como que la verdad es que es una familia que yo creé con todos mis compañeros de ‘El señor de los cielos’, tantos años, que me encanta trabajar con ellos; el público, siento que también se lo merece, entonces vamos a ver qué pasa. La verdad todavía no digo sí, todavía no digo no".