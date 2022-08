Este es el verdadero nombre de Miguel Varoni, el protagonista de 'Pedro, el Escamoso'

En 2001, Canal Caracol estrenó Pedro el escamoso, una tira protagonizada por Miguel Varoni que fue, y continúa siendo, un gran éxito. Luis Felipe Salamanca y Dago García fueron quienes la escribieron. Narraba la historia de Pedro Coral Tavera, un mujeriego que llegaba a la ciudad de Bogotá escapando de un conflicto de polleras.

Pedro el Escamoso

No era el típico galán de telenovelas ya que no era ni el más guapo, ni el que mejor se vestía, pero se creía el mejor bailarín de Colombia. De hecho, tenía un particular baile que se llamaba El Pirulino.

Posterior a este trabajo, Varoni continuó brillando delante de las cámaras. Algunas de las producciones televisivas de las que fue parte son: 'Te voy a enseñar a querer', 'Los Victorinos', 'Ojo por ojo', 'La casa de al lado', 'Corazón valiente' y 'Marido en alquiler'. Hoy, se desempeña detrás de las cámaras como vicepresidente creativo de Telemundo, la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de NBCUniversal.

Algunos meses atrás, sorprendió con un radical cambio físico: se sometió a una impresionante cirugía estética que se encargó de compartir en sus redes sociales. Así es que ahora se lo ve con pómulos firmes y sin ninguna arruga en su frente ni en su cuello. También tiene un pequeño retoque en su pecho y abdomen.

Miguel Varoni

Lo que pocos saben del hijo de Teresa Gutiérrez es que Miguel Varoni no es su verdadero nombre. Así se lo conoce en el medio artístico, pero la realidad es que su nombre de pila es Miguel Américo Belloto Gutiérrez.