Por qué Gala Montes optó por no regresar a 'El señor de los cielos'

La producción de El señor de los cielos está preparando su nueva temporada y todas las miradas están puestas en lo que ocurrirá muy pronto en la pantalla de Telemundo. La tira se estrenó en abril de 2013 y fue producida por la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de la NBCUniversal y Canal Caracol.

Las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, a quien se lo llamó Aurelio Casillas en la ficción, captó la atención de los televidentes casi al instante. Rafael Amaya, el protagonista, se hizo conocido internacionalmente gracias a su impecable interpretación.

Otra de las que logró sobresalir fue Gala Montes, quien le dio vida a Luzma, la hija menor de Casillas. Sin embargo, salió inesperadamente de la tira escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso. ¿Qué ocurrió? "De un día para otro, me sacaron y me dijeron que el personaje es muy fuerte y no nos conviene y me sacaron”, señaló la actriz mexicana en diálogo con Mara Patricia Castañeda.

Gala Montes en El señor de los cielos

En ese entonces era muy joven y al tiempo, cuando cumplió su mayoría de edad, la producción la convocó y le propuso regresar pero que su personaje fuera completamente distinto a lo que en su momento habían arreglado. "Pensé que a mis 18 años ya iba a poder regresar a la serie", indicó y agregó: "Me hablan para volver a estar en El Señor de los Cielos y me ofrecen algo completamente diferente a lo que yo tenía en mente y que habíamos acordado".

La propuesta no le cerró a Montes porque debía interpretar a una mujer cosificada y tenía que filmar muchas escenas íntimas. “No iba con mis principios, con mis valores. Escenas íntimas y sexualizando y cosificando a la mujer", contó y detalló: "Traicionaba mis valores, mis principios, mi educación y afectaba mis intereses".

Montes y Amaya en El señor de los cielos

“Decidí rechazarlo, por lo que cual casi me cancelan", expresó la actriz.