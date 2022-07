Por qué Mauricio Ochmann abandonó su papel en El señor de los cielos

El señor de los cielos hizo saltar al estrellato a muchos de sus actores. La tira, que se estrenó en 2013 en Canal Caracol y Telemundo, llegó a cientos de personas en el mundo y muchos de sus personajes se ganaron un importante lugar en el corazón de los televidentes. Tal fue el caso de El Chema Venegas, el papel que interpretó Mauricio Ochmann hasta que, de manera repentina, decidió dar un paso al costado.

¿Por qué el actor mexicano quiso salirse de la historia protagonizada por Rafael Amaya? Él mismo lo reveló. "Muchos niños se me acercaban de 5 hasta 13 años siendo fans del personaje y de estas dos series, lo cual para mí fue un shock y dije esto no es un programa para niños, no es un programa familiar, no es el fútbol para sentarte con toda la familia a ver la serie por el grado de, más allá de la violencia, la temática", indicó el artista en una entrevista con medios mexicanos.

Y agregó: "Me quedé pensando que el mensaje que yo estaba contando estaba chueco, estaba torcido y que yo ya no quería ser parte de estar idealizando o estar haciendo apología de alguna manera a un narco, o sea mandando el mensaje que es como Robin Hood cuando no es así".

Rápidamente la producción le buscó un reemplazo y en su lugar ingresó Alberto Guerra. De hecho, esta telenovela no fue la única de la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de la NBCUniversal a la que renunció. Ochmann también lo hizo en la tira Marina en 2006. Allí, él le daba vida a Ricardo Alarcón Morales, el protagonista.

Mauricio Ochmann como El Chema Venegas en 'El señor de los cielos'

La producción contaba una conmovedora historia de amor de una muchacha valiente que se gana la vida en Acapulco, pero que todo cambia cuando su madre muere y debe entrar a vivir a la mansión de Los Alarcón Morales. Su lugar fue ocupado por Manolo Cardona.