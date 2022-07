Por qué Matías Novoa no estará en la nueva temporada de El señor de los cielos

En breve, miles de fanáticos podrán ver nuevamente El señor de los cielos en la pantalla chica. Es que, la tira que lanzó su primera temporada en 2013 en Telemundo y Canal Caracol, prontamente estrenará su octava entrega en la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de la NBCUniversal. Nuevamente estará a la cabeza Rafael Amaya, quien le dio vida a Aurelio Casillas, nombre ficticio para el narcotraficante mexicano Amado Carrillo.

Si bien muchos de los actores que formaron parte de este grandioso éxito volverán a brillar delante de las cámaras, hay algunos que no estarán en esta nueva entrega. Tal es el caso de Matías Novoa, quien personificó a Amado Casillas, el medio hermano del Aurelio. Él se había unido a la tira en la sexta edición.

Matías Novoa

¿Por qué no estará ahora? "A mí me encanta la acción y todo eso y creo que en la séptima ya empecé a sentir [el personaje] porque yo empecé en la sexta, que fue muy abrupta mi aparición, y ya en la séptima pude empezar a sentir el personaje y a disfrutarlo. Yo hubiera estado feliz, pero no se llegó a un acuerdo, ni en tiempos, ni en historia", confirmó el artista chileno a People en Español.

Además, contó que estará en un nuevo proyecto de Televisa y desde el próximo lunes 11 estará en el prime time de Univisión con la telenovela La herencia: un legado de amor. "Van a encontrar todo el tiempo conflictos, va a haber mucho amor, desamor, traiciones, intrigas… Se van a entretener día a día con este proyecto. De verdad la van a pasar muy bien y está hecho con todo el amor del mundo", aseguró.

La herencia: un legado de amor

"Tiene todos los condimentos de un melodrama clásico", reconoció el galán.