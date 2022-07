Brad Pitt suele ser noticia por cualquier circunstancia en la que se vea inmerso. Puede tratarse de sus romances, de sus divorcios, de sus disputas legales, de sus hijos, de sus próximos estrenos o de sus decisiones sobre su carrera actoral. Desde que ascendió al olimpo de Hollywood su prédica y acciones son seguidas y registradas por su legión de fanáticos y fanáticas que no le pierden pisada y buscan conocer sobre su actualidad. Bueno, a propósito del próximo estreno de su nueva película Bullet train, surgieron algunos detalles de su vestuario y de una prenda que nunca ha abandonado por años. ¿De qué se trata? De los fabulosos bucket hats (gorro de pescador) que vuelven a ser furor y se imponen como moda.

En el trailer de Bullet train se ve al actor luciendo dos coquetos buckets hats: uno en un tono beige claro y el otro en color gris. Se trata de un accesorio que lo acompaña desde hace varias décadas y que tuvo a eximios imitadores como a Leonardo Di Caprio. Así como su ex Angelina Jolie exhibe un vestuario veraniego por las calles de Roma que rápidamente se vuelve moda y tendencia, Brad Pitt convierte a los bucket hats en un accesorio demandado en distintos rincones del planeta.

La prenda que Brad Pitt impuso como moda y tendencia

Brad Pitt se volvió fanático de los bucket hats en los 90. Cuando se le fotografiaba con su novia de aquel entonces, Jennifer Aniston, el actor siempre mostraba por las calles de Los Ángeles o Nueva York, un bucket hat de color crema para completar su look. Tras alcanzar su máxima popularidad hace unos 25 años, debido a que no se desacomodaba de la cabeza de Brad Pitt, en los últimos años el bucket hat ha aparecido en las cabezas de íconos del estilo masculino como Timothée Chalamet y Justin Bieber, lo que demuestra que ya no es una reliquia de los noventa.

Brad Pitt, un ícono de la moda

Si bien tuvieron un origen ligado al la industria pesquera y agrícola, ya que los buket hat cubrían las cabezas de pescadores y agricultores, con los años pasaron a ser señal distintiva de la industria de la moda. Hoy en día la mayoría de los diseñadores han incluido el gorro de pescador en sus colecciones. Desde Gucci con su icónico estampado hasta Versace, Michael Kors o Fendi con sus respectivos logos.