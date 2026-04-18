Después de los 40: los ejercicios que levantan glúteos, tonifican piernas y eliminan la grasa

Existe un mito muy extendido, especialmente después de los 40: que tonificar las piernas o levantar los glúteos es imposible. Sin embargo, más allá de los cambios hormonales, el cuerpo sigue respondiendo al entrenamiento. La clave no es la edad, sino la constancia y una rutina bien enfocada.

Para lograr resultados, no alcanza con moverse: es fundamental entrenar con intención y ejecutar correctamente los ejercicios. Estos son cuatro movimientos clave para trabajar glúteos y piernas de forma efectiva:

La patada de glúteo en polea es ideal para activar el glúteo mayor, el músculo que aporta volumen y forma.

Incluye un ejercicio de glúteos y/o pierna en tu rutina.

El ejercicio que promete grandes resultados para tus glúteos. Foto: Archivo.

Para hacerlo, colocate frente a una máquina de poleas y ajustá la tobillera al cable. Inclinate levemente hacia adelante, apoyando las manos para mantener el equilibrio. Llevá la pierna hacia atrás hasta contraer el glúteo, sostené un segundo y regresá de forma controlada.

Por otro lado, la abducción en máquina ayuda a definir y redondear los glúteos, trabajando la zona lateral.

Sentate con la espalda apoyada y colocá las piernas en los soportes. Desde ahí, empujá hacia afuera, mantené la apertura un segundo y volvés lentamente a la posición inicial.

Esto es lo que debes hacer para tener glúteos perfectos Foto: Shutterstock El ejercicio que trabaja una gran cantidad de músculos. Shutterstock

Finalmente se encuentra el hip trust, uno de los ejercicios más completos para glúteos y piernas.

Apoyá la parte superior de la espalda en un banco, con los pies en el suelo al ancho de las caderas. Empujá con los talones y elevá la cadera hasta formar una línea recta entre hombros, caderas y rodillas. Contraé los glúteos arriba y descendé de forma controlada.

Más allá de la edad, el cuerpo puede mejorar fuerza y tono muscular con el estímulo adecuado. Si bien el proceso puede ser más gradual después de los 40, el entrenamiento sigue siendo la herramienta más efectiva para mantener masa muscular, funcionalidad y calidad de vida.