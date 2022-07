La mamá de Shakira rompió el silencio sobre la difícil situación familiar que están viviendo

Shakira sabe que enfocarse en su carrera y en su familia son prioridades en este momento de su vida. La artista, a pesar de estar atravesando una polémica separación con Gerard Piqué, no ha querido hablar al respecto y ha preferido mostrar su evolución y fortaleza ante las cámaras. En redes sociales, principalmente, comparte fragmentos de su participación en el reality de talentos “Dancing With Myself” y promociones de sus más recientes singles, “Te Felicito” y “Don’t You Worry” junto a The Black Eyed Peas y David Guetta.

La intérprete colombiana tampoco ha dudado en mostrar una parte honesta y dolorosa de su vida, al contarles a sus fanáticos que su papá, William Mebarak, sufrió un traumatismo que lo llevó al hospital. Con el paso de los días el hombre de 90 años se fue recuperando, según lo que publicó Shakira el pasado 8 de junio. "Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño", escribió en ese entonces la cantante.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer la noticia de que William fue ingresado nuevamente en el servicio hospitalario de Barcelona, lo que volvió a preocupar a sus más allegados, como a los seguidores de Shakira y, cómo no, a la prensa. Por esto es que Nidia Ripoll, madre de la icónica bailarina, fue consultada por la salud de su esposo y, finalmente, dio una respuesta.

Qué dijo la madre de Shakira sobre el estado de salud de su esposo

Ante la insistencia de la prensa, Nidia Ripoll, madre de Shakira, ha despejado las dudas acerca de la salud de su esposo. "Está estable, estable", aclaró la mujer a los periodistas que se le acercaron, según People en Español. Nidia iba sosteniendo una muleta al ver los reporteros en la puerta de la casa familiar de Shakira en la Ciudad Condal. Al ser consultada acerca de cuánto le darían el alta al padre de Shakira, Nidia contestó: "No sé cuando, cuando digan los médicos".

Shakira junto a sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll. Foto: Archivo

Como si fuera poco, en las últimas horas trascendió que Shakira sufrió un incidente cuando se dirigía a ver a su padre. La cantante colombiana pinchó dos ruedas de su furgoneta y llegó a la clínica Teknon en Barcelona en llantas. En medio del doloroso momento, la artista se vio rodeada de fanáticos que le pidieron selfies y autógrafos, quienes la vieron con expresión de tristeza.